Guvernul a recunoscut că România a fost dată în judecată de Pfizer. Primul termen al litigiului, în luna februarie

Autorităţile de la Bucureşti au fost notificate în luna decembrie a anului trecut de compania Pfizer cu privire deschiderea unui litigiu pentru recuperarea unor sume de bani, având în vedere nefinalizarea achiziţiei de către partea română a 28 de milioane de doze vaccin anti-COVID, urmând ca primul termen să aibă loc în luna februarie, a informat, joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, citat de Agerpres.

Guvernul spune că nu a recepționat dozele reclamate

Acesta a fost întrebat ce va face Guvernul în cazul procesului pe care Pfizer l-a intentat ţării noastre pentru că nu a achiziţionat 28 de milioane de doze de vaccinuri de la această companie pe care autorităţile române le-ar fi comandat şi cere achitarea a cel puţin jumătate din sumă.

"Este o speţă care nu a făcut astăzi obiectul şedinţei de Guvern, dar m-am documentat un pic pe această temă. Din câte ştiu, a venit o notificare de deschidere a acestui litigiu de către compania farmaceutică, cred că în ultimele zile din decembrie anul trecut. Există, din nou citez din memorie, undeva în a treia parte, în ultima parte a lunii februarie, un prim termen. România va fi, evident, reprezentată la acest proces, dar este vorba despre faptul că România a estimat un necesar pandemic pentru doze de vaccin, însă amendamentul la care compania farmaceutică face referire nu a fost semnat de către Ministerul Sănătăţii şi, în consecinţă, nici nu s-a putut face vreo plată, pentru că nu există acele doze încasate de către statul român", a declarat Mihai Constantin.

El a amintit într-o situaţie similară se află şi alte ţări central şi est-europene. "Polonia şi Ungaria, cred că sunt în acelaşi caz cu noi, referitor la aceeaşi companie farmaceutică. Este aşadar un proces în desfăşurare şi o să-l urmărim", a transmis Constantin.

România va încerca să se coordoneze cu Polonia

Guvernul va căuta o firmă de avocatură şi România va încerca să se coordoneze cu Polonia din punct de vedere al argumentelor faţă de acest contract, în acest sens, având deja loc o întâlnire cu ambasadorul Poloniei, potrivit ministrului Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătăţi a spus că notificarea Pfizer de chemare în faţa instanţei la Bruxelles pentru vaccinurile anti-COVID a fost primită prin poştă şi că e o situaţie care nu este neaşteptată, având în vedere că acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul altor două state UE, Polonia şi Ungaria.

"Pfizer şi BioNTech au luat decizia dificilă de a iniţia proceduri oficiale împotriva României, pentru a o determina să îşi respecte angajamentele asumate pentru comenzile de vaccinuri pentru COVID-19 plasate de Guvern, ca parte a contractului de aprovizionare a Uniunii Europene, semnat în mai 2021", a spus Andrew Widger, senior director Global Media Relations Pfizer, pentru news.ro.

Reacția Ministerului Sănătății

Ministrul a declarat că au fost contractate cantităţi enorme de vaccin anti-COVID pe care România nu le folosea, situaţie care nu putea fi acceptată şi care nu era nici morală, în acest context precizând că România ar mai fi trebuit să comande şi să primească 28 de milioane de doze de vaccin de la Pfizer. "Este o situaţie care nu este neaşteptată, având în vedere că Pfizer a făcut acelaşi lucru şi cu alte două state membre ale Uniunii Europene, respectiv Polonia şi Ungaria. A venit acum rândul României care nu a acceptat, nu am avut cum să acceptăm să semnăm un amendament propus de către compania Pfizer, care presupunea plata unor compensaţii financiare în cazul în care renunţam la contract, la vaccin.

Nu există niciun fel de bază pe legală pentru aceste compensaţii financiare şi, în mod evident, noi nu puteam să comandăm restul de 28 de milioane de doze de vaccin care mai rămăseseră de livrat în cadrul acestui contract, în condiţiile în care în România interesul pentru vaccinare practic nu există în acest moment. Noi avem la dispoziţia populaţiei, pentru cei care doresc să se vaccineze, ultima formulă a vaccinului livrat de către Moderna.

Moderna a livrat la sfârşitul anului trecut 1,3 milioane de doze de vaccin în contul unei sume plătită tot în 2021 ca avans de guvernul de la acea vreme şi trebuiau să-l facă livrare. Au făcut-o, vaccinul era deja plătit de mai bine de 2 ani, iar cei de la Pfizer, am încercat să discutăm cu ei, am avut nenumărate întâlniri online atât cu ei, cât şi cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, n-am ajuns la un acord şi am primit prin poştă notificarea acestei chemări în faţa instanţei la Bruxelles", a declarat ministrul Rafila.

El a explicat că va fi căutată o firmă de avocatură şi că România va încercă să se coordoneze cu Polonia din punct de vedere al argumentelor faţă de acest contract. "În ceea ce priveşte acest contract comercial, o să încercăm la nivelul guvernului să găsim o firmă de avocatură care să ne reprezinte şi dacă o să putem - am avut deja o întâlnire cu ambasadorul Poloniei - să încercăm să ne coordonăm şi din punct de vedere al argumentelor care stau în faţa acestui contract care nu a fost, n-a putut să fie onorat, pentru că acele cantităţi contractate pentru anul 2022-2023, enorme, din punctul meu de vedere, aproape 39 de milioane de doze de vaccin pentru 2 ani, 2 ani care urmau perioadei respective, n-ar fi fost folosite şi oricum le primeam, le plăteam şi nu le foloseam. Deci era o situaţie pe care nu puteam să o acceptăm, nici din punct de vedere moral nu cred că era în regulă. Aşa avem o şansă, trebuie să ne apărăm faţa unei curţi de la Bruxelles şi cred că lucrul ăsta trebuie să-l facem, la fel ca şi celelalte două state la care făceam referire, Polonia şi Ungaria", a precizat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că 28 de milioane de doze ar însemna ceea ce ar mai fi trebuit România să primească, din partea Pfizer. "Vă daţi seama, nici nu exista spaţiu de depozitare pentru o cantitate aşa de mare de vaccinuri. Ce să mai discutăm despre utilizare? Era imposibil să utilizezi această cantitate. Noi am explorat şi pentru vaccinurile care între timp au expirat ca posibilităţi de vânzare sau de donare, nu am mai reuşit. După cum ştiţi, eu, la începutul mandatului, am vândut o cantitate importantă, circa 7,5 milioane de doze de vaccin către alte ţări, către Germania, în primul rând şi ulterior, pe măsură ce eficacitatea vaccinului a fost evident că a scăzut, lumea a devenit mai puţin interesantă şi în momentul de faţă sunt puţini cei care se vaccinează în România", a mai spus Alexandru Rafila.

El a explicat şi mecanismul Comisiei Europene prin care s-au semnat contractele pentru vaccinul anti-COVID. "Exista un contract cadru şi periodic, Comisia Europeană oferea fiecărui stat membru o cotă-parte din tranşele de producţie. În termen de 5 zile trebuia să spui "Da, vreau să iau acea tranşă" sau "Nu, vreau să iau acea tranşă".. Cred că unde a fost un pic de grabă sau poate mai multă grabă - nu ştiu, nu vreau să fac niciun fel de comentariu, situaţia atunci era poate diferită - a fost când s-au cumpărat pentru 2 ani în avans aproape 39 de milioane de doze de vaccin, pentru că acea cantitate era enormă, asigura producţia pentru Pfizer, dar cantitatea în mod evident nu putea fi absorbită. Dacă te uitai şi la cifrele legate de rata de vaccinare în ţara noastră în acea perioadă."

Achiziția de vaccinuri anti-Covid, anchetată de DNA

Achiziția de vaccinuri pentru Covid în timpul pandemiei este anchetată de DNA. Fostul prim-ministru, Florin Cîțu, precum și foștii miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, sunt cercetați într-un dosar privind achiziția unui număr prea mare de vaccinuri. Procurorii susțin că acest lucru a provocat statului un prejudiciu de peste un miliard de euro.

Cel puţin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achiziţionate de ţările UE în perioada de vârf a pandemiei au fost aruncate între timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arată o analiză realizată de POLITICO, anul trecut, pe baza datelor culese inegal, pentru că unele ţări au refuzat să le facă publice.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰