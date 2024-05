Vezi și

Incidentul a avut loc în satul Dârvari din comuna Ciorogârla, după ce mai multe deşeuri au fost incendiate pe stradă.

Din cauza fumului gros produs de gunoaie, vecinii au alertat autoritatile. Imediat ce politistii au ajuns la faţa locului, a început scandalul. Tinerii au devenit recalcitranți în momentul în care cei doi agenti le-au cerut să stingă focul şi să se legitimeze.

Poliţist lovit în cap cu ladă de bere

Dan Saltelechi, vicepreședinte EUROPOL: Situaţia a luat o turnură total neasteptata pentru că au fost agresaţi fizic. În momentul respectiv, politştii au reusit să imobilizeze unul dintre tineri însă la faţa locului au sosit imediat întăriri din partea tinerilor respectivi care erau înarmaţi cu diverse obiecte contondente. Unul dintre tineri a reuşit să îl lovească pe unul dintre politişti în zona capului cu o ladă, provocându-i un hematom la nivelul capului.

Motiv pentru care colegul agentului rănit a fost nevoit sa traga trei focuri de arma in plan vertical. Politistul rănit a fost transportat la spital unde a primit ingrijiri medicale.

Dan Saltelechi, vicepreședinte EUROPOL: În momentul in care nu avem pedepse de natura a descuraja astfel de fapte, bineinteles ca vom asista de-a lungul timpului la ultragierea politistilor, la lovirea unor cetateni de faţă cu politistii, pentru ca nu pot fi descurajate decat daca pedepsele sunt drastice.

Adolesenţii au însă altă variantă de poveste. Susţin că ei au fost cei agresaţi.

Marius Paraschiva, agresor: S-a dat jos la fratele meu şi a început să îl lovească. Am încercat să îl apăr, vă daţi seama. Şi l-am lovit cu o ladă. Am luat-o şi i-am dat direct în cap. M-au băgat în maşină, până la secţie m-au bătut. Am fracturi, am de toate. M-a bătut rău de tot.

Alexandru Paraschiva, frate agresor: I-am zis ca nu sting niciun foc, s-a dat jos din maşina si m-a luat la bătaie. Mi-a dat cu spray, a scos pistoulul, mi a zis "stai pe loc, nu fugi că trag în tine" şi după fratele meu a luat o ladă de acolo şi i-a dat cu lada. Mi-a dat cu picioarele în spate, în coloană.

Ioana Paraschiva, mamă agresor: Copiii mei nu au deranjat pe nimeni, nu au bătut pe nimeni.

Dupa incident, băiatul de 16 ani care l-a lovit pe agentul de poliţie a fost dus la secţie şi reţinut pentru 24 de ore iar judecătorii au decis măsura controlului judiciar.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie a locuinţei? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰