Poliţiştii reclamă "calitatea îndoielnică" a noilor uniforme. Europol: Pantalonii, buni dacă nu sunt purtaţi

Sindicatul Europol reclamă că pantalonii de la uniformele poliţiştilor se rup, întrucât materialele sunt "de calitate îndoielnică", deşi Poliţia continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru uniforme. Reprezentanţii Poliţiei Române au precizat că, în cadrul procedurii de achiziţie şi la momentul recepţionării produselor, furnizorii au prezentat buletine de analiză/rapoarte de încercare, iar parametrii determinaţi s-au încadrat în specificaţiile tehnice.

"Pantalonii din uniforma de poliţie continuă să se rupă. Practic, sunt buni doar atunci când nu sunt purtaţi sau, dacă totuşi sunt purtaţi, ar fi bine ca poliţiştii să evite mişcările bruşte. De exemplu, să nu fugă după un infractor sau să nu fie nevoiţi să imobilizeze persoane agresive", au afirmat reprezentanţii Sindicatului Europol, vineri, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Postarea este însoţită de o fotografie în care se vede o pereche de pantaloni la care ţesătura este sfâşiată.

"Între timp, Poliţia Română continuă să plătească zeci de milioane de lei pentru 'noua' uniformă comandată încă din 2022 şi care se livrează şi astăzi. Din păcate, pe sume atât de mari ajungem să primim materiale de o calitate îndoielnică, iar instituţia preferă să ignore criticile poliţiştilor care semnalează constant problemele legate de elementele de uniformă", au susţinut sindicaliştii.

Reacţia Inspectoratului General al Poliţiei Române

Poliţia Română a transmis că, în urma modificărilor survenite în legislaţia privind echiparea poliţiştilor, au fost făcute demersurile necesare în vederea achiziţionării articolelor de echipament conform noului model, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

"Astfel, până în prezent, la nivelul Poliţiei Române, procesul de achiziţie a elementelor de uniformă s-a desfăşurat în etape succesive, materializate prin încheierea acordurilor-cadru aferente perioadelor 2022-2024, 2025-2027, pentru contractarea uniformei de serviciu şi a uniformei de reprezentare şi ceremonialuri, conform normelor de echipare în vigoare. Totodată, Inspectoratul General al Poliţiei Române a achiziţionat şi distribuit articole de echipament pentru toate cele 46 de unităţi din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române (inspectorate judeţene, şcoli/centre) conform strategiilor de echipare, fundamentate în baza solicitărilor de echipament ale poliţiştilor", a arătat Poliţia.

Potrivit sursei citate, toate articolele de echipament din compunerea uniformei de poliţie sunt acoperite de garanţie pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data livrării, astfel încât produsele care prezintă neconformităţi în perioada de garanţie vor fi refăcute şi înlocuite de furnizor pe cheltuiala acestuia.

De asemenea, reprezentanţii Poliţiei au precizat că toate informaţiile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică pentru furnizarea de articole de echipament din compunerea uniformei de poliţie sunt accesibile prin intermediul platformei online SEAP, asigurând transparenţa procesului de achiziţie publică.

"Livrările articolelor de echipament au fost realizate în conformitate cu clauzele contractuale şi graficele de livrare la toate cele 46 de unităţi din cadrul Poliţiei Române (inspectorate judeţene, şcoli şi centre de formare), distribuţia produselor către poliţişti realizându-se din depozitele unităţilor. Precizăm faptul că, în cadrul procedurii de achiziţie, cât şi la momentul recepţionării produselor, furnizorii au prezentat buletine de analiză/rapoarte de încercare, iar parametrii determinaţi prin acestea s-au încadrat în specificaţiile tehnice de produs. În situaţia în care au fost sesizate anumite neconformităţi, au fost efectuate verificări suplimentare la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie Bucureşti, pentru determinarea caracteristicilor materialelor din care sunt confecţionate articolele de echipament, rezultând că produsele au parametrii conform celor din specificaţiile tehnice de produs", a explicat Poliţia.

Reprezentanţii instituţiei au menţionat că pentru garanţia produselor a fost stabilit, încă din anul 2023, un mecanism la nivelul structurilor teritoriale, astfel încât, în cazul identificării unor neconformităţi la articolele de echipament, acestea să fie înlocuite, fără costuri suplimentare pentru poliţişti. De asemenea, pentru orice situaţie privind deteriorarea elementelor de uniformă, poliţiştii au în permanenţă posibilitatea să se adreseze structurii de profil a unităţii din care fac parte, în vederea înlocuirii acestora.

