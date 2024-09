În pragul epuizării, cu apa până la brâu, Cosmin a făcut din intervenţia din Galaţi misiunea vieţii lui. Are 26 de ani şi e pompier de un an şi jumătate. În mijlocul puhoaielor, nu a lăsat pe nimeni în urmă.

"Era în pat, urcată în picioare pe pat. Foarte speriată, s-a bucurat câne ne-a văzut, era în stare de şoc. Am scos-o până la strada principală, unde o aşteptau rudele", spune Cosmin Basalâc, pompier.

Pompierii, îngerii din zonele afectate de inundaţii

Cu acelaşi curaj au înaintat prin ape şi colegii lui, Nicolae şi Viorel. Au fost cei care şi-au pus viaţa în pericol pentru a salva un echipaj de ambulanţă pe care viitura l-a dus în mijlocul unui câmp dintre două localităţi din Galaţi. Ca să ajungă la colegii salvatori, au înotat.

"Oamenii erau panicaţi, au dat apeluri la 112, apa ajunsese la nivelul bordului. Am riscat, era vorba de două vieţi omoneşti", spune Pălici Viorel, plutonier major.

"Am înotat vreo 20 de m până la ambulanţă să punem lega o coardă de volan, apoi am reuşit să o scoatem pe doamna asistentă, am adus-o la maşină.După ce am scos.-o pe doamna, am vrut să scoatem şi şoferul ambulanţei şi ne-a luat apa pe toţi trei, eram prea epuizaţi. M-a luat apa, m-am pus în plută şi am ajuns la autospecială", spune Nicolae Cujbă.

Puţin după miezul nopţii, alarma a sunat şi pentru George. Tânărul de 22 de ani a reuşit să salveze vieţi, în timp ce casa lui din localitatea Pechea era înghiţită de ape.

"Când am ajuns la detaşamentul de pompieri am fost sumnat de părinţi că a ajuns apa în casă urma să intre în camere. Ţin minte un copilaş de 3 ani, împreună cu sora de 18 ani, şi cu tatîl care a intrat în şoc. L-am scos, evacuat, schimbat şi îmbrăcat. Este o meserie frumoasă, periculoasă, dar nu te mai gândeşti când poţi să ajuţi. Au mai fost misiuni grele, dar ca asta niciuna", spune George, pompier.

Eroii din mijlocul apelor

După ce au salvat oamenii, au avut grijă să nu lase nici animale în urmă.

"În momentul în care am intrat să îi scot, au început să plângă. Credea că rămân acolo. Apa era până la barbă aproape, am mers şi pe vârfuri ca să putem să îl scoatem pe acel căţel", spune Conciu Mihăiţă Alexandru, pompier.

Poveştile din Galaţi au făcut înconjurul lumii. Publicaţii mari precum BBC sau SkyNews au prezentat filmul dezastrelor din ţara noastră.

