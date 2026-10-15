Două incidente grave de securitate în Marea Neagră în ultimele 24 de ore. Un petrolier a fost lovit de drone în apele noastre teritoriale. Atacul s-a repetat apoi asupra unui cargou cu substanţe chimice. Şapte marinari sunt daţi dispăruţi, iar autorităţile au declanşat o amplă operaţiune de căutare. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că NATO va organiza o sesiune specială pentru a discuta situaţia din Marea Neagră după atacurile cu drone care au vizat nave comerciale în apropierea coastelor României şi Bulgariei.

Reporter: Ce s-a întâmplat? Sunteţi în regulă?

Marinar: Da, noi suntem aproape bine.

Reporter: Ce s-a întâmplat, au fost drone?

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Marinar: Lipsesc oameni.

Cinci marinari, internaţi la spital

Cinci marinari, salvaţi de pe nava atacată azi-dimineaţă, au fost internaţi la spital din Constanţa.

Sunt singurii supravieţuitori din cargoul care a luat foc după ce a fost lovit de drone în apropierea apelor noastre teritoriale. Exploziile au distrus partea în care erau cabinele echipajului şi puntea de comandă.

La doar câteva minute după cei cinci marinari, printre care şi comandantul navei, au ajuns aici la spitalul judeţean din constanţa, au venit şi pompierii, pentru a sta de vorbă cu ei şi pentru a afla ce s-a întâmpla acolo, astfel încât să facă un plan pentru a-i găsi mai uşor pe colegii lor dispăruţi.

"Marinarii de pe nava aflată în pericol în acest moment sunt din Bosnia, Croaţia şi Republica Benin. Pot să vă spun că este o salvare cu dificultate, sunt valuri mari, salvatorii sunt într-o operaţiune dificilă.", spune Irina Dițu, purtător de cuvânt ANR.

Alţi şapte marinari dispăruţi sunt căutaţi

Căutările celor şapte marinari duspăruţi se desfăşoară din aer şi din apă cu un elicopter Black Hawk şi mai multe ambarcaţiuni speciale. La misiune participă pentru prima dată şi nava Fifi, cel mai modern stingător de incendii.

"A luat foc! A luat foc!", exclamă un marinar.

Azi-noapte, în apele teritoriale româneşti, a fost atacat şi un petrolier cu 17 marinari la bord.

"Era de aşteptat şi mai este de aşteptat ca următoarele lovituri să mai fie şi pe Dunăre. Ne-ar trebui sisteme de apărare.", explică Adrian Mihălcioiu, președinte SLN.

Preşedintele Nicuşor Dan a ridicat problema acestor atacuri la Bruxelles, într-o discuţie cu secretarul general al NATO.

"Am avut o discuţie cu secretarul general NATO pe acest subiect, evident, solidaritatea aliaţilor noştri faţă de situaţia din Marea Neagră şi operaţional, o să fie o sesiune dedicată a consiliului nord-atlantic. Este nevoie echipamente pentru un nou tip de provocare. Evident că sunt nişte încercari ale Rusiei de a si nu numai ro si si bulgaria tari europene in special cele de pe flancul estic de a destabiliza societăţile.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

10 nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră în ultimele trei luni

13 marinari au murit şi 18 au fost daţi dispăruţi, cel mai probabil morţi şi ei. Atacurile cu drone ameninţă să zguduie puternic economia.

"Avem riscul ca efectiv porturile de la Marea Neagră să înceapă să fie izolate, având în vedere că prin aceste porturi astăzi noi transportăm foarte mult din cerealele românești.", spune Cristian Păun, profesor de economie.

Drone ruseşti au bombardat, azi-noapte, şi porturile din Ucraina. De partea cealaltă a Dunării, localnicii din Brăila şi Galaţi au primit mesajelor RO-Alert care anunţau că au fost depistate în zonă aparate de zbor fără pilot. Unul dintre ele a intrat în spaţiul nostru aerian, iar două avioane de vânătoare l-au urmărit până când a depăşit graniţa.