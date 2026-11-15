Pentru a doua noapte la rând, alte drone au lovit nave comerciale străine la doar câțiva kilometri de țărmul românesc. Trei vase au fost atacate, iar unul dintre petroliere transporta aproape 6.000 de tone de motorină. Imaginile dramatice filmate de marinari arată cum echipajul încearcă să stingă incendiul izbucnit la bord înainte de producerea unei catastrofe.

Sunt imagini dramatice filmate de membrii echipajului petrolierului Ali Najahov, lovit de o dronă în apele noastre teritoriale. Flăcările au cuprins puntea navei, iar echipajul se chinuie să stingă incendiul. Nava cară aproape 6.000 de tone de motorină. Dacă s-ar fi aprins combustibilul, consecințele ar fi fost devastatoare. Ali Najahov se îndrepta spre Ucraina și a fost atacat în apropierea gurilor Dunării. E al treilea vas comercial luat la ţintă de drone într-o singură seară.

Petrolierele Ali Najahov și Evia Petrol și cargoul Marsol, lovite de drone în apropierea apelor teritoriale românești

Prima navă lovită a fost petrolierul grecesc EVIA PETROL V, la ora 21:10, la aproximativ 7 kilometri de Sulina. La 21:45, o altă dronă a lovit cargoul MARSOL, sub pavilion Insulele Saint Keits si Nevis, iar la 23:50 a fost atacat și petrolierul ALI NAJAHOV, acelaşi pavilion din Caraibe, încărcat cu aproape 6.000 de tone de motorină.

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La bordul celor trei nave au izbucnit incendii, stinse de echipaje. În urma atacurilor, autoritățile au declarat zona drept una periculoasă pentru navigație.

"Este zona de ancorare către Sulina, între Sfântul Gheorghe şi Sulina, nu intersectează drumurile recomandate. De obicei acolo se ancorează înainte ca navele să intre pe braţul Sulina.", explică comandor Lucian Grigorescu, şeful Direcției Hidrografice Maritime.

Tot mai multe nave comerciale care acostează în portul Constanţa vin acoperite cu plase anti-dronă, exact precum blindatele de pe frontul din Ucraina.

"Se trage în nişte nave, fără niciun fel de apărare şi nimeni nu intervine. Ar trebui luate măsuri, instalate nişte echipamente anti-drone, care pot detecta dronele şi distruge foarte rapid.", spune Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.

Ministrul Apărării, discuţii la Bruxelles

Ministrul Apărării spune că marți și miercuri va discuta la Bruxelles cu omologii săi, despre amenințările din Marea Neagră. România va cere aliaților mai multe avioane de supraveghere și echipamente capabile să combată dronele.

"Suntem implicați împreună cu forțele navale române, împreună cu celelalte instituții ale statului român, schimbăm informații foarte des, acţionăm împreună, patrulăm cu 261 în zona economică facem astfel de acțiuni, care sunt acțiuni de descurajare.", a declarat Radu Oprea, ministrul Apărării.

Numai că ruşii nu prea se lasă descurajaţi. Analiştii militari spun că atacurile vor continua: e încercarea Rusiei de a sufoca economic Ucraina, lovind în importurile şi exporturile pe care le face pe mare.

"Există limitări în capacitatea de a identifica dronele, mai ales dronele maritime. Există limitări, în continuare şi în capacitatea de a le angaja şi asta se traduce prin limitări în ceea ce priveşte protejarea infrastructurii critice.

Aici va trebui să lucrăm mult mai mult.", explică Tudor Curtifan, analist militar.

Nu mai puţin de 500 de nave comerciale au fost lovite de drone și rachete în Marea Neagră în ultimele 12 luni. Mai mult de 30 de marinari şi-au pierdut viaţa, 20 sunt încă dați dispăruți.

Alarmă aeriană la graniţa cu Ucraina. Pentru a doua noapte la rând, alte drone au lovit nave comerciale străine la doar câțiva kilometri de țărmul românesc