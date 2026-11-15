Trei nave comerciale au fost lovite de drone lângă Sulina. O zonă din Marea Neagră, declarată periculoasă

Ministerul Apărării a transmis că două nave au fost lovite de drone în apropiere de Sulina, la gurile de vărsare ale brațelor Dunării. Câte un incendiu a izbucnit pe fiecare vas, acestea fiind stinse de echipajele navelor. Ulterior, a fost confirmat un al treilea atac în cursul nopţii, de asemenea fără victime.

Update:

Direcția Hidrografică Maritimă a declarat periculoasă zona dintre Sf. Gheorghe şi Sulina.

"Începând cu data de 15.11.2026 până la un nou aviz, raionul este declarat periculos pentru navigație din cauza prezenței în zonă a unor obiecte plutitoare dinspre nord", au transmis autorităţile.

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Update:

O a treia navă a fost lovită de o dronă aeriană în cursul nopţii. În jurul orei 23:50 a fost declanşată alarma de către tancul Ali Najahov sub pavilion St. Kits and Nevis, încărcat cu 5900 de tone de motorină. Un incendiu a izbucnit la bord, lichida de echipaj. Nu au fost raportate victime.

Ştire iniţială

Două nave au fost lovite de drone în apele teritoriale ale României, în apropiere de Sulina. Un petrolier și un vrachier navigau în apropierea gurilor de vărsare ale brațelor Dunării, atunci când s-a produs incidentul.

Ambele nave erau comerciale, au raportat autoritățile maritime civile.

Două incendii, lichidate de echipajele de bord

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona de est a județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 23.19.

Prima navă lovită de drone a fost petrolierul EVIA PETROL V. Vasul, sub pavilion grecesc, a fost atacat în jurul orei 21:10. Incidentul s-a produs la doar patru mile marine de Sulina, în direcția sud-est, și a fost urmat de un incendiu la bord.

Vrachierul MARSOL se afla la cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina atunci când a fost și el lovit de drone. În jurul orei 21:45, echipajul de bord a dat alarma. Și în acest caz a izbucnit un incendiu.

În ambele situații, echipajele de la bordul navelor au lichidat incendiul.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost înregistrate victime.