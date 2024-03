Vezi și

În satul Breb din Maramureş, la poalele munţilor Gutâi, pe uliţele pietruite, la adăpostul caselor sculptate în lemn, localnicii au pus de o ultimă şezătoare de Lăsata Secului. S-a cântat, s-a chiuit şi s-au făcut strigături peste sat cât pentru toate zilele de post ce urmează. Până de Paşte nimeni nu se mai prinde în horă.

Lăsatul Secului în Maramureș

Fetele şi-au pus cele mai frumoase cămăşi ţesute în casă, fustele şi basmalele fără seamăn. Mai prejos n-au fost nici băieţii. Au scos din lada de zestre ce au avut mai de preţ.

"Tradiţiile la noi în Maramureş nu mor niciodată."

După aşa trudă cu dansul şi uratul, a curs vinul în pahare. Tradiţia cere ca de Lăsata Secului să se pună pe masă cele mai bune bucate.

"Postul nu înseamnă decât privirea aţintită spre Dumnezeu, simţi că eşlti în permanentă legătură cu Dumnezeu, te fereţti de tot ce înseamnă pe alături. Cum zicea Sfântul Apostol Pavel: Toate îmi sunt îngăduite, doar că nu toate îmi sunt de folos. Grija pentru trup să fie în aşa măsură încât să nu-i treziţi poftele!"

Turiştii au fost fermecaţi.

Turistă: Niciodată nu am vizitat Maramureşul şi am zis să îl descoperim, am rămas uimită, să vină in costume şi la biserică.niciodată nu am vizitat Maramureşul şi am zis să îl descoperim, am rămas uimită, să vină in costume şi la biserică.

Turistă: Îţi vine să plângi de emoţie. M-au impresionat costumele, oamenii.

De mâine, nimeni nu mai pune în gură bucate de dulce - cane, ouă şi lactate. Aşa că în pieţe a fost agitaţie mare. S-au făcut provizii.

Preţurile sunt mai mari ca cele din anii trecuţi, spun oamenii care şi-au numărat banii de două ori înainte să comande.

Vânzătoare: Ceapa verde 2 lei, pătrunjelul 2 lei, usturoiul 3 lei, salata 5 lei, spanacul 15 lei kg. Preţurile sunt acceptabile pentru toată lumea. Se mai negociază.

"Aproape s-au dublat preţurile. Dacă o legătură de pătrunjel o luam cu un leu 50, acum am luat cu 2 lei"

Medicii nutriţionişti ne sfătuiesc să alegem cu grijă alimentele în această perioadă

Iulia Trif, nutriționist: În principal, ca şi categorii, avem leguminoasele: mazărea, fasolea, năutul, legumele brocoli, ridichi, ceapă vberde, salată, leurdă. Pâine integrală, paste integrale, fructe de sezon pentru a aduce un aport important de vitamine.

Postul Paștelui este considerat cel mai lung și riguros dintre cele patru posturi majore ale anului. Dar această perioadă de 48 de zile nu este doar despre mâncare. Urmează zile şi de curăţire sufletească.

Perioada asta este una de înDuhovnicire, de înDumnezeire, este cea mai propice perioadă, 48 de zile de dezvoltare personală, sau de dezvoltare spirituală. 24.08

Preot: În perioada asta ar trebui să înţelegem că, de mâine încolo, postul alimentar îţi întăreşte voinţa. Ar trebui în perioada asta să evităm duhul risipirii. Postul mare, ediţia 2024 înseamnă şi post de TikTok şi post de Facebook şi post de Insta.

În timpul acestui post, creștinii ortodocși au dezlegare la pește doar două zile din toate cele 48 - de Buna Vestire, pe 25 martie și în Duminica Floriilor, pe 28 aprilie.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi cumpărat vreodată produse la limita expirării, doar pentru că aveau preţul redus? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰