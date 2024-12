Performanţele din arena sportivă i-au adus lui Dan Grecu supranumele de "Stăpânul Inelelor". Pentru că la acest aparat, considerat cel mai greu din gimnastica masculină, a făcut magie.

Dan Grecu, supranumit "stăpânul inelelor"

În anii '70, când România începea să strălucească la gimnastică, în țară circula următoarea zicală: "Nadia la paralele și Dan Grecu la inele". Erau cele două aparate la care cei doi erau neîntrecuți. Dan Grecu a fost primul campion mondial la gimnastică al României, cucerind medalia de aur la inele în 1974, în Bulgaria. Tot el a adus ţării noastre prima medalie olimpică masculină la gimnastică, bronzul la Montreal, în 1976. Ar fi fost aur, dacă nu suferea o accidentare gravă la bicepsul mâinii drepte.

Vezi și

Dan Grecu a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice ca sportiv și, mai târziu, a contribuit la alte șase ca antrenor și arbitru. În 2004, la Atena, sub comanda lui, lotul masculin de gimnastică obţinea pentru prima şi ultima dată, o medalie olimpică la echipe - tot bronz.

"Am fost nişte copii rebeli. Domnul Dan Grecu a ştiut cum să scoată tot ce am avut noi mai bun. Era foarte pasionat de gimnastică. Era foarte exigent, se muncea mult atunci când el a fost la cârma lotului, dar şi datorită muncii depuse şi seriozităţii am reuşit să obţinem acele performanţe", spune Marian Drăgulescu, fost medaliat olimpic.

"Talentul, daca nu e dublat de muncă, nu obţii rezultate". O ştie cel mai bine Marius Urzică, gimnastul care, sub îndrumarea lui Dan Grecu, a dus la perfecţiune exerciţiul de la cal cu mânere. "E foarte important să existe un om care să reuşească să şlefuiască nişte valori, nişte copii, care la vremea aceea poate nu gândeam că vom face înaltă performanţă, dar prin îndrumarea domnului Grecu lucrurile au intrat în normal, nu a durat foarte mult până când rezultatele au început să apară", a declarat Marius Urzică, fost campion olimpic.

COSR i-a decernat Colanul de Aur

În luna martie a acestui an, Dan Grecu a primit din partea Comitetului Olimpic Român Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie care se poate acorda unui sportiv. "Este o pierdere pentru sportul din România, pentru mişcarea olimpică. Domnul Dan Grecu va rămâne în memoria noastră şi va fi un reper atât ca sportiv, ca antrenor şi ca om", spune Mihai Covaliu, preşedinte COSR.

Dan Grecu s-a stins la vârsta de 74 de ani, în urma unor probleme de sănătate. Anunţul decesului a fost făcut de fiul său, Alex, pe reţelele de socializare. Înmormârea fostului campion va avea loc mâine, la Cimitirul Municipal din Braşov.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la cadourile de Crăciun pentru a economisi mai mulţi bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰