Juraţii din Chefi la Cuțite sunt maeștrii gustului, dar și ai iubirii, iar fiecare dintre ei are o poveste de suflet aparte. De Ziua Îndrăgostiților, descoperim ce înseamnă pentru cei patru chefi iubirea, cum și-au găsit jumătatea și ce rol joacă arta gastronomică în relațiile lor.

"Pentru mine e femeia perfectă. Femeia vsurilor mele pentru că...nu îi găsesc defect! Dacă mă întrebi cred că suntem exact ca în prima zi", a declarat chef Alexandru Sautner.

"Chiar aşa m-a cucerit..fiind foarte funny! Ne-am cunoscut prin prisma unor prieteni care insistau să ne cunoaştem. Până la urmă am zis...bine hai să văd care e treaba cu băiatul ăsta, hai să vedem despre ce e vorba. Ai reţinut aspectul...Aşa suntem noi femeile. Dar, când m-a văzut prima dată a zis "Doamne, ăsta e îngerul pe pământ!", a declarat Flavia Sautner.

Poveştile de iubire ale juraţilor de la Chefi la Cuțite

"I-am gătit mai târziu şi prima dată i-am făcut nişte paste şi acum le ţin minte - pastele cu ton! Şi care sunt şi preferatele mele, de altfel. Aş puncta cumva că mai e ceva ce vă uneşte pe voi - îngheţata!

Wow, da! Lucrând împreună ne-am dat seama fiec are ce potenţial are, faptul că ne putem baza unul pe celălalt şi asta mi s-a părut cel mai important într-o relaţie", a declarat chef Alexandru Sautner.

"Păi cred că aveam vreo 20 şi ceva de ani. Şi am schimbat nişte numere de telefon după care m-a cam fiert o perioadă eu tot insistam, tot insistam. Urma să plec eu înapoi pe vasul de croazieră şi mi-a acordat o întâlnire chiar în seara de Crăciun. Şi de atunci vreau să îţi spun că am rămas nedespărţiţi asta însemnând acum vreo 24 de ani", a declarat chef Orlando Zaharia.

"Pe soţia mea am cunoscut-o în anii 2000. Deci 25 de ani. Am mai dansat şi cu alte fete între timp nu am dansat aşa mult cu Alina. Dar eu eram cu ochii după ea. La un moment dat a dat să plece.

Eu am convins-o pe Alina să rămână şi ...a rămas", a declarat chef Ştefan Popescu.

"Alessandra era profesoara mea la şcoală. Mai mare ca mine cu 14 ani. Prima întâlnire a fost la Verona. Unde e Romeo şi Julieta nu puteam să fac mai bine de atât. Prânz Michelin am făcut", a declarat chef Richard Abou Zaki.

Şi pentru că în dragoste, ca și în bucătărie, totul se reduce la chimie și la combinația perfectă de ingrediente, pe 10 martie, Chefi la Cuțite revine cu un nou sezon, unde adrenalina și pasiunea pentru gastronomie ating cote maxime.

