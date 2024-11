Pregătirile pentru sezonul sporturilor de iarnă au început încă din vară. Sub pământ și de-a lungul pârtiilor e o adevărată uzină de produs zăpadă artificială, cu pompe, racorduri, tablouri electrice și zeci de kilometri de cabluri și conducte. 34 de tunuri mobile pentru produs zapada artificala, exact de tipul acestora doua, 12 tunuri fixe, 120 de lăncii si un lac de acumulare cu o capacitate totala de 120.000 de metri cubi de apa. Asa arata sistemul de inzapezire artificiala a partiilor din Masivul Postavarul. In plus, nu mai putin de astfel de 6 utilaje sunt pregatite pentru a putea functiona ireprosabil atunci cand incepe izapezirea.

"Mai avem o saptamana de pompat, dar suntem in grafic. Deocamdata mai facem mici curatiri pe partii pentru a fi cat mai propice sporturilor de iarna", a declarat Adrian Biriboiu, reprezentant administrație pârtii. Iar turiştii numără zilele până când vor putea să se distreze pe pârtii. Înzăpezirea pârtiilor va începe doar dacă termometrele vor indica cel puţin minus patru grade timp de mai multe zile. "La cum arata acum prognozele, suntem optimisti si speram cu 1 decembrie", a declarat Adrian Biriboiu, reprezentant administrație pârtii. Stațiunea Poiana Brașov are un domeniu schiabil cu aproximativ 25 de kilometri de pârtii.

Vezi și

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va reuşi Donald Trump să pună punct războiului din Ucraina? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰