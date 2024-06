Am intrat în Uniunea Europeană cu imaginea destul de şifonată şi am sperat că viaţa noastră se va schimba radical. Vom avea produse mai multe pe rafturi. Dar vor fi mai scumpe. Vom fi liberi să muncim sau să studiem în străinătate. Dar ne vom pierde, aşa, o bună parte din populaţie. Asta gândea acum 17 ani, un student la Drept din Bucureşti, care visa la o carieră de succes în ţara lui. Visul i s-a împlinit. La fel şi previziunile pe care le-a făcut României. Ne-am revăzut după 17 ani. Priviţi!

Acum mai bine de 17 ani, când România se pregătea să intre în Uniunea Europeană, Dragoş intra şi el, cu paşi grăbiţi şi medie mare la Facultatea de Drept din Bucureşti. L-am întâlnit când el era deja în anul 3 şi ştia exact ce are de făcut în viaţă, într-o ţară, de acum, europeană. Deci, cu şanse mari să se dezvolte şi mai repede, şi mai bine. Şi el, şi ţara.

Dragoş Gheorghe: Mi-aş dori să fiu stăpân pe ceea ce fac, să fiu bun în ceea ce fac, să încerc să privesc înapoi şi să fiu mândru de ce am realizat.

România, înainte şi după 17 ani

Vezi și

Au trecut 17 ani. Tânărul student la Drept de atunci este azi avocat specializat, printre altele, şi în dreptul Uniunii Europene.

Dragoş Gheorghe: Am realizat mult în aceşti 17 ani care s-au scurs de la acel interviu. Am reuşit prin forţe proprii, plecând de la zero, un copil practic. Imediat după stagiatură, am avut curajul să deschid pe cont propriu cabinetul.

România, spune el, s-a dovedit un mediu foarte bun în care să evolueze profesional şi nu numai. Deşi, pe vremea când era student, nu vedea prea multe perspective roz.

Dragoş Gheorghe: S-a schimbat, adică noi, probabil, nu conştientizăm schimbările, dar cei care pleacă o perioadă mai lungă de timp şi se întorc văd schimbările radicale care s-au întâmplat.

Ce previziuni a făcut Dragoş Gheorghe, în urmă cu 17 ani, vedeţi în materialul video de mai sus.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că politicienii îşi vor respecta promisiunile după vot? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰