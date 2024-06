Prima reacție a educatoarelor de la gradinița din Gorj, acuzate de mama unui băiețel că i-au exclus fiul din serbarea de sfârșit de an. Cadrele didactice spun că situația ar fi cu totul alta față de ce a povestiti mama copilului pe rețelele de socializare și că nu ar fi prima dată când au probleme cu femeia. Mama a răspus imediat la mesajul postat de cele două educatoare, spunând că acestea mint.

Prima reacție a educatoarelor din Gorj, acuzate de mama unui băiețel cu sindromul Down că l-au exlus din serbarea

Supărată de ce s-ar fi întâmplat la serbarea de final de an, mama copilului diagnosticat cu sindromul Down, și-a spus frustrarea pe Facebook. Femeia susține că fiul ei nu a fost implicat în serbare și că ar fost singurul copil are nu a avut un costul, un rol și o poezie.

"Pe grup, au lăsat mesaj ca fiecare părinte să îmbrace conform rolulului de-l are am tot aşteptat. Am mers la serbare unde toţi copilaşii erau costumaţi cu costume frumoase, al meu a venit la mine, mi-a arătat cu degetul copilaşii", spune mama revoltată.

"Nu au fost niciodat probleme la grupe, este un copil foarte, foarte cuminte. Cred ca a fost doar o simpla problema de comunicare", a răspuns directorul şcolii.

La o zi după mesajul postat de mama revoltată, a venit și reacția celor două educatoare. Tot printr-o postare pe Facebook, cele două au contrazis tot ce a spus mama și spun că nu ar fi prima divergență pe care o au cu femeia. Poza postată de mama copilului, spun educatoarele, ar fi fost făcută înainte și nu în timpul serbării.

Mai mult, ele spun că femeia l-a luat pe copil și au plecat înainte ca serbarea să înceapă, fără să fie convinsă nici măcar de directoarea grădiniței să rămână.