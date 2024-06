Au furat startul la vacanţă. Deşi mâine este, oficial, ultima zi de şcoală, cele mai multe clase au organizat deja serbările şi şi-au luat "la revedere" de la dascăli. S-au dat şi coroniţe, ca pe vremuri, şi părinţii au asistat, emoţionaţi, la festivităţi. Dar nu pentru toată lumea sfârşitul de an a fost o bucurie. La Gorj, inspectoratul şcolar a început o anchetă după ce un copil, diagnosticat cu sindrom Down, ar fi fost ignorat la serbare .

Cu multe zâmbete şi flori la purtător, pentru aproape 2 milioane şi jumătate de elevi începe mult aşteptată vacanţă de vară. Pentru clasele primare, gimnaziale, dar şi pentru cele de liceu, în afară de clasa a XII-a şi clasa a VIII-a, pe care îi aşteaptă examenele naţionale, a sunat astăzi clopoţelul. Şi se pot bucura cu toţii de cele 79 de zile de vacanţă de vară. Din 21 iunie şi până pe 8 septembrie.

În teorie, vineri ar trebui să sune clopoţelul pentru ultima oară. În practică, elevii recunosc că lecţiile s-au încheiat de la începutul săptămânii, după ce au predat manualele. În total, au încheiat anul şcolar mai puţini copii faţă de anul trecut.

Emoţiile au fost uriaşe. Pentru toată lumea.

Vezi și

Un copil ar fi fost ignorat la serbare

Pentru unii, festivitatea de final de an nu a fost motiv de fericire. O mamă din Gorj s-a plâns pe reţelele sociale că băiatul ei nu a fost inclus pe lista personajelor de la serbare. "Pe grup, au lăsat mesaj ca fiecare părinte să îmbrace conform rolulului de-l are am tot aşteptat. Am mers la serbare unde toţi copilaşii erau costumaţi cu costume frumoase, al meu a venit la mine, mi-a arătat cu degetul copilaşii", spune mama revoltată.

"Nu au fost niciodat probleme la grupe, este un copil foarte, foarte cuminte. Cred ca a fost doar o simpla problema de comunicare", a răspuns directorul şcolii.

Inspectoratul şcolar face acum o anchetă în presupusul caz de discriminare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aveţi condiţii la locul de muncă pe timp de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰