Clipul video a fost distribuit pe grupurile de Facebook, iar comentariile nu au întârziat să apară, mulți ieșeni exprimându-și dezamăgirea. "Bun exemplu le dă cetățenilor. Rușine mare", "Ne putem imagina ce părere are despre persoanele cu dizabilități, dacă chiar el le încalcă drepturile" sau "Cine împarte parte își face" sunt doar câteva dintre comentariile de pe Facebook.

Mihai Chirica: "Îmi cer scuze, sincer nu am văzut"

"Legat de parcarea mea celebră (deja). Îmi cer scuze, sincer nu am văzut, mă și grăbeam să văd dacă soția a reușit să urce copilul în autocar. Eu am preluat mașina din stradă și am căutat o soluție până am reușit să intru în parcare, supermarketul nefiind încă deschis", a declarat Mihai Chirica.

Vezi și

Mașina, un Mercedes GLE, a fost achiziționată de firma soacrei primarului, Lacta Han Prod SRL, cu sediul în comuna Urecheni, lângă Târgu Neamț. Aceasta a fost folosită, în general, de soția lui Chirica, Cristina Elena. Cu un preț de bază care pornește de la 40.000 de euro, automobilul poate ajunge până la 90.000 de euro în funcție de dotări și motorizare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cere sfatul unui avocat înaintea unei tranzacţii imobiliare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰