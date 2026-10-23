Au apărut primele imagini cu nava Khoryv, scufundată în Marea Neagră. 9 marinari au fost salvaţi, unul a murit, iar alţi trei sunt daţi dispăruţi.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne participă astăzi, 23 octombrie 2026, la o operațiune de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, aflate în afara apelor teritoriale, în Marea Neagră.

În jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța cu privire la producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale, aflate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

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13 persoane aflate la bord

Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

Cele nouă persoane salvate au fost ulterior preluate de nava Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care a intervenit inițial pentru recuperarea acestora.

În prezent, nava Gărzii de Coastă, împreună cu o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), desfășoară activități de căutare și salvare pentru identificarea și recuperarea persoanelor dispărute.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini, la nevoie, operațiunea. La acest moment, condițiilor meteorologice nu permit intervenția aeriană.

Totodată, dispozitivul de intervenție din Portul Constanța a fost redimensionat și cuprinde patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și un post medical avansat.

Reacţia MAE

"Atacul letal de astăzi asupra unei nave comerciale aflate la doar 13 mile marine în largul orașului Constanța, în care un marinar a murit și alții au fost răniți, reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății navigației. Condoleanțe familiei victimei, în timp ce operațiunile de salvare ale Gărzii de Coastă Române continuă. Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei escaladează, iar acest lucru afectează în mod direct navigația maritimă comercială în Marea Neagră. Aceasta reprezintă o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și la cea globală. Colaborăm îndeaproape cu aliații #NATO, inclusiv Bulgaria și Turcia, pentru a accelera implementarea capacităților suplimentare de supraveghere convenite la NAC din 20 octombrie", transmite MAE.