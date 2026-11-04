Este alertă în Marea Neagră! Un remorcher turcesc s-a scufundat în această dimineață în apropiere de Neptun, după ce s-a lovit de nava pe care o remorca. La bord se aflau 7 marinari, dintre care 3 urmează să fie transportați în portul Mangalia, unde vor fi debarcați. Celelalte patru persoane aflate la bord au refuzat evacuarea, susținând că nu au nevoie de ajutor.

Alarma s-a dat în jurul orei 4 și 20 de minute, când remorcherul AYAZ BEY a transmis un mesaj internațional de primejdie, după ce a intrat în coliziune cu o altă navă pe care o tracta la bord. Se aflau 7 marinari, iar în acest moment are loc o amplă operațiune de căutare și salvare pe Marea Neagră, în dreptul stațiunii Neptun.

Potrivit primelor informații, în timpul nopții, din cauza vremii nefavorabile, cablurile de remorcare s-au rupt. Deși au fost refăcute ulterior, remorcherul a intrat în coliziune cu nava pe care o tracta spre Turcia și s-a scufundat. La fața locului au fost trimise două nave ale Ministerului de Interne, una a Gărzii de Coastă și alta a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

De asemenea, în acest moment intervine și nava de salvare ARES, a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Misiunea este însă extrem de dificilă din cauza vântului puternic și a vremii nefavorabile. Din acest moment, elicopterele nu pot interveni și nu pot fi folosite în acest moment.

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Trei membri ai echipajului au fost evacuați de remorcherul ODIN, sub pavilion olandez, și urmează să fie transportați în portul Mangalia, unde vor fi debarcați. Celelalte patru persoane aflate la bord au refuzat evacuarea, susținând că nu au nevoie de ajutor. În prezent, remorcherul AYAZ BEY este ancorat.

Ce spune Poliţia

În această dimineață, 4 noiembrie 2026, structurile Ministerului Afacerilor Interne participă la o operațiune de căutare și salvare a șapte marinari, cetățeni turci, aflați la bordul unui remorcher care s-a scufundat în Marea Neagră, în apropierea localității Neptun.

Remorcherul AYAZ BEY, sub pavilion turcesc, a transmis, în jurul orei 04:20, un mesaj internațional de primejdie (MAYDAY), după ce a intrat în coliziune cu nava MENTOR, sub pavilion Antigua și Barbuda.

Potrivit informațiilor disponibile, remorcherul AYAZ BEY, împreună cu remorcherul RAMAZAN BEY, efectua o operațiune de remorcare a navei MENTOR, avariată anterior în apele ucrainene, în apropierea portului Odesa, cu destinația Turcia. Nava remorcată nu avea echipaj la bord.

În cursul nopții, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, legăturile de remorcare s-au rupt. Ulterior, acestea au fost refăcute, însă remorcherul AYAZ BEY a intrat în coliziune cu nava remorcată și s-a scufundat.

Pentru salvarea celor șapte marinari au fost mobilizate două nave ale Ministerului Afacerilor Interne, una aparținând Poliției de Frontieră – Garda de Coastă și cealaltă Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La intervenție participă și nava SAR ARES a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Operațiunea este coordonată de Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC). Intervenția se desfășoară în condiții deosebit de dificile, din cauza vântului puternic și a mării foarte agitate, care nu permit, în acest moment, utilizarea mijloacelor aeriene.

Prioritatea tuturor structurilor implicate este salvarea vieților omenești. Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare. Vom reveni cu informații privind situația membrilor echipajului, pe măsură ce acestea vor fi confirmate.