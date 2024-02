Profesorul de 68 de ani care ar fi abuzat sexual o minoră la meditaţii, arestat 30 de zile. Bărbatul ar fi sărutat-o şi atins-o nepotrivit

Iniţial, bărbatul fusese lăsat în libertate, sub control judiciar, însă procurorii au contestat decizia. Profesorul de 68 de ani este acuzat că a sărutat-o şi a atins-o nepotrivit pe fată. Bărbatul a fost timp de 45 de ani profesor de matematică, şi chiar director la un liceu teoretic din Drăgăneşti Olt. Tot acolo, a fost şi consilier local câţiva ani. Ieşit la pensie, se mutase în Bucureşti, dar continua să dea lecţii în privat elevilor. Individul este căsătorit, iar soţia lui e tot profesoră. Au împreună copii şi nepoţi.

Fata nu a avut curaj să le povestească părinților coșmarul prin care trece. Doar că, tatăl copilei şi-a dat seama că ceva nu este în regulă şi a convins-o într-un final să vorbească. A fost momentul în care povestea cumplită s-a aflat. Diperat părintele a sunat imediat la 112. Individul a fost audiat si a petrecut o noapte după gratii. Dar judecătorii l-au lăsat în libertate, sub control judiciar. Cel mai probabil, vârsta l-ar fi ajutat să obţină pedeapsa blândă. Dascălul, are totuşi o interdicţie clară: nu mai are voie să dea meditaţii.

Potrivit anchetatorilor, nu e exclus să mai apară şi alte victime ale individului.

Cazuri alarmante

Numărul profesorilor care se transformă în abuzatori este din ce în ce mai mare. Doar săptămâna această au mai fost alte două cazuri. Un instructor de înot, în vârstă de 20 de ani, din Capitală, a violat o fetiţă de şapte ani, în bazinul de la Dinamo, sub ochii mamei şi a altor zeci de părinţi aflaţi în tribune. Iar un profesor, tot de matematică, din Călăraşi a fost arestat pentru că ar fi abuzat două copile în timp ce le medita.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Veţi merge să votaţi la toate alegerile în acest an? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰