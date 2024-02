Vezi și

La cursuri, profesorul de matematică de 52 de ani de la o şcoală gimnazială din Călăraşi poza într-un dascăl dedicat şi apropiat de elevi. Anchetatorii spun însă că era doar o mască. Bărbatul ar fi abuzat sexual cel puţin două eleve.

Adina Dumitrescu, procuror: În timpul meditaţiilor pe care le oferea la domiciliul său, avea o atitudine necorespunzătoare, le atingea în mod nefiresc, le pipăia, le îmbrăţişa, le săruta pe obraz, frunte, toate acestea prezentându-le ca nişte gesturi fireşti, părinteşti. Propunându-le totodată să plece intr-o vacanţă, să se odihnească pe canapeaua din birou.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Totul s-ar fi întâmplat în această garsonieră. În încăperea în care făcea meditaţii, poliţiştii au găsit şi o cameră de supraveghere cu care acesta filma totul.

Prima victimă are doar 14 ani

Potrivit procurorilor, o adolescentă de 14 ani ar fi fost prima victimă a dascălului. Din martie, anul trecut, ar fi suportat avansuri şi atingeri la multe dintre orele private de matematică. Zilele trecute, profesorul a agresat sexual o altă elevă, de 17 ani. Fata le-a povestit imediat părinţilor oroarea prin care a trecut.

Elevă: Eram la meditaţii şi când am intrat în cameră erau luminile stinse. Am intrat, am crezut că mai e cineva. M-a luat în braţe, m-a pupat pe frunte, pe obraz. Nu îmi dădea drumul, l-am împins. Apoi m-a pupat iar pe obraz, aproape de gură.

Tatăl victimei: E un obsedat. A chemat-o mai devreme. Ea a simţit ceva aiurea. El a zis: "Las-o încolo de matematică! Mai bine stăm, ne distrăm! Bei un pahar cu vin?, Cum să beau vin. Hai, mă!" El s-a dus să se schimbe. A venit cu un cub de gheaţă. I l-a pus pe spate.

Părinţii celor două eleve au depus plângere la poliţie.

Colegii profesorilor au fost şocaţi de veste

Directoare şcoală: Este anchetat, e singura informaţie pe care o pot oferi. Pentru mine a fost un şoc. Noi nu am primit nicio informaţie nici de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, nici de la Poliţia Locală. Fetele nu erau din şcoală.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Conducerea şcolii spune că nu a avut niciun incident legat de respectivul bărbat şi că nimeni nu a făcut nicio sesizare. Nici scrisă, nici verbală.

Nu este primul caz de acest fel din Călăraşi. În 2021, un alt dascăl care preda engleză şi matematică a agresat sexual elevele pe care le primea acasă la meditaţii. Tot în urmă cu trei ani, un profesor de la două şcoli din oraş a forţat o fată de doar 15 ani să se prostitueze chiar în apartamentul lui.

Ultimele date arată că opt copii sunt abuzați sexual în fiecare zi, în medie, în România. Iar 55% dintre elevii şi studenţii care au participat la un studiu privind fenomenul hărţuirii în sistemul de învăţământ din România au trecut prin cel puţin o situaţie de abuz sexual în liceu sau facultate.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰