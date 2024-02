Vezi și

El este profesorul de matematică despre care anchetatorii spun că sub aparenţa unui om respectabil, la o vârstă venerabilă, s-ar fi ascuns un monstru. Individul ar fi agresat sexual o copilă de 14 ani venită la meditaţii.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Adolescenta s-a dus acasă la profesorul de 68 de ani pentru meditaţii la matematică. Dascălul ar fi început să o sărute şi să o atingă nepotrivit. Copila n-a putut să ceară ajutor şi ar fi suportat calvarul până la finalul lecţiilor.

Vârsta l-ar fi ajutat să obţină pedeapsa blândă

Fata nu a avut curaj să le povestească părinților coșmarul prin care trece. Doar că, tatăl copilei şi-a dat seama că ceva nu este în regulă şi a convins-o într-un final să vorbească. A fost momentul în care povestea cumplită s-a aflat. Diperat părintele a sunat imediat la 112. Individul a fost audiat si a petrecut o noapte după gratii. Dar judecătorii l-au lăsat în libertate, sub control judiciar. Cel mai probabil, vârsta l-ar fi ajutat să obţină pedeapsa blândă. Dascălul, are totuşi o interdicţie clară: nu mai are voie să dea meditaţii.

Bogdan Dinu, reporter Observator: Ieşit la pensie, profesorul își începuse activitatea de meditator în această garsoniera din sectorul 4 al Capitalei, aici unde în fiecare lună zeci de copii îi treceau pragul. Acum nimeni nu mai răspunde la uşă.

Administratorul blocului: Omul nu a ieşit în evidenţă cu nimic până acum.

Bărbatul a fost timp de 45 de ani profesor de matematică

Bărbatul a fost timp de 45 de ani profesor de matematică, şi chiar director la un liceu teoretic din Drăgăneşti Olt. Tot acolo, a fost şi consilier local câţiva ani. Ieşit la pensie, se mutase în Bucureşti, dar continua să dea lecţii în privat elevilor. Individul este căsătorit, iar soţia lui e tot profesoră. Au împreună copii şi nepoţi,

Vecin: Am rămas înmărmurit, profesori amândoi, nu se aştepta nimeni. A avut funcţie calumea, am avut fetele la dânsul. Au făcut fetele meditaţii cu dumnealui. Nu a ştiut nimeni, nimic.

Potrivit anchetatorilor, nu e exclus să mai apară şi alte victime ale individului.

Ingrid Bărbulescu, psiholog: Peste 50% din abuzurile sexuale se întâmplă cu persoane cunoscute. Abuzatorul trebuie să îşi creeze o relaţie destul de apropiată cu victima, tocmai ca să poată să recurgă la asta şi victima să nu împărtăşească ulterior.

A treia anchetă de abuz sexual care vizează un profesor

Numărul profesorilor care se transformă în abuzatori este din ce în ce mai mare. Doar săptămâna această au mai fost alte două cazuri. Un instructor de înot, în vârstă de 20 de ani, din Capitală, a violat o fetiţă de şapte ani, în bazinul de la Dinamo, sub ochii mamei şi a altor zeci de părinţi aflaţi în tribune. Iar un profesor, tot de matematică, din Călăraşi a fost arestat pentru că ar fi abuzat două copile în timp ce le medita.

Ultimele date arată că opt copii sunt abuzați sexual în fiecare zi, în medie, în România. La fel de grav, doar unul din zece agresori este trimis în judecată, arată cifrele autorităţilor.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Este factura la căldură pe ianuarie mult mai mare decât cea din decembrie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰