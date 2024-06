Viitorul se scrie azi. Şi un prezent sustenabil pregăteşte o lume mai bună pentru copiii noştri. "Daca nu suntem uniti, nu putem in mod real sa construim o lume mai buna pentru copii nostri, asa a inceput aceasta gala cu Sara mea langa mine si Maia prietena ei, pentru ei trebuie sa incercam sa ne intoarcem la 2 lucruri esentiale, bun simt si masura in toate", a declarat Alessandra Stoicescu, președinte Fundația Mereu Aproape.

Mediul de afaceri contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă

Sistemul Garanţie-Returnare este un prim pas important al implicării civice. Deşi mai sunt multe de făcut şi implementat, reacţia oamenilor e promiţătoare. "A venit momentul la care alaturi de producatori, alaturi de comercianti, dar cel mai important alaturi de romanii care isi doreau o tara mai curata am decis sa nu amanam acest sistem. A fost un pariu pe care eu azi il pot cataloga ca fiind castigator", a declarat Mircea Fechet, ministrul Mediului. "Am colectat peste 500 de milioane de ambalaje din supermarketuri. Şi am vândut deja către reciclatori 29.000 de tone de materiale reciclate", a declarat Gemma Webb, CEO RetuRO.

Vezi și

Mediul de afaceri contribuie semnificativ la dezvoltarea durabilă. "E ca si viata noastra, avem acest cub, piesele nu sunt la locul lor si in viata noastra ar trebui sa punem aceste piese ale cubului magic la locul lor si atunci avem sustenabilitate, avem o viata lunga fericita. Acesta e secretul", a declarat Borbély László, coordonator departament Dezvoltare Durabila. Investiţiile în oameni sunt o verigă puternică în acest masterplan. "Am ajuns sa dezvoltam cea mai mare structura din tara care foloseste dronele in activitatea de salvare. Folosim inteligenta artificiala sa analizam imag surprinse de drone, cautam oameni cu drone", a declarat Sabin Cornoiu, preşedinte Salvamont România.

"Ceea ce e important se traduce in 3 cuvinte, in durata, incredere si se traduce in evolutie continua. Fara aceste 3 ingrediente parteneriatul Salvamont - Vodafone ar fi ramas un call center", a declarat Alexandra Olaru, Director Legal&Afaceri Externe Vodafone România. Oamenii care investesc în oameni şi comunităţi sunt un pilon important al sustenabilităţii. "Am construit de la zero sau reabilitat peste 5.100 case. Proiectul de la Buftea e un proiect frumos. În pandemie am inaugurat centrul de zi, deserveşte 50 copii din comunitate de la 3 scoli si ulterior s-a dovedit ca e nevoie si de o cantina", a declarat Daniel Mihalache, manager Habitat for Humanity Romania. Gala Dezvoltăm România Sustenabil se aliniază celor 17 obiective de dezvoltare durabilă propuse de Naţiunile Unite pentru un mediu mai curat.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Obişnuiți să luaţi algocalmin? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰