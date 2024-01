Vezi și

Tensiuni mari încep să îi dezbine şi pe transportatori. Dincolo de tensiunile din stradă, protestatarii se plâng că la Guvern sunt asociaţii care îşi negociază propriile interese.

Cristi Popovici, reporter Observator: Fermierii și transportatorii spun ca nu au fost reprezentaţi la negocierile de la Guvern s-au făcut în lipsa lor și așteaptă ca premierul sa-i cheme la discuții. Pana atunci, spun ca rămân în strada, iar alături le sunt mii de colegi din toată tara.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le-a transmis aseară fermierilor din Afumaţi că sunt aştepaţi la minister în această dimineaţă pentru o nouă discuţie, iar invitaţia este valabilă pentru toţi fermierii indiferent dacă fac sau nu parte din asociaţii.

"Am transmis, în această seară fermierilor care se află în stradă, în zona Afumați o nouă invitație la dialog la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru mâine dimineață la ora 9.00. Îi aștept la minister pe toți fermierii, indiferent dacă fac sau nu parte din asociațiile care au fost în această săptămână la întâlnirile organizate la MADR sau au dat deja mandat delegației care s-a prezentat la Ministerul Agriculturii sâmbătă, 13 ianuarie 2024. Așa cum am spus, ușa Ministerului este mereu deschisă, iar fermierii vor găsi oricând în mine un partener de dialog pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Constat că în spațiul public este întoarsă pe toate fețele o declarație în care aș fi jignit fermierii. Ca să fie clar pentru toată lumea: răspunsul meu la o întrebare corectă venită din partea reporterilor nu s-a referit la fermieri ci la persoanele care nu au calitatea de fermier și încearcă să se cațere pe o nemulțumire a unor oameni care cu adevărat întâmpină probleme. Îmi pare rău dacă s-a înțeles altceva, de aceea îmi cer scuze față de fermierii care s-au considerat vizați de această declarație. Nu aceasta a fost intenția mea, dimpotrivă. Respectul pe care îl port fermierilor îl demonstrez din prima zi de mandat, așa cum am făcut-o în fiecare funcție pe care am ocupat-o, prin punerea în aplicare a măsurilor de sprijin pentru activitatea lor. Vă asigur că acest respect va fi continuat, indiferent cât se chinuie unii și alții să imprime în spațiul public contrariul", este mesajul postat pe Facebook, seara trecută, de ministrul Florin Barbu.

Transportatorii şi fermierii află azi ce primesc de la Guvern

Protestele au continuat şi aseară în multe zone din ţară. Mai mulţi fermieri şi transportatori s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi s-au adunat în Vama Isaccea cu peste 20 de autoturisme. Din fericire, traficul prin Punctul de trecere a Frontierei Isaccea nu a fost afectat.

La Constanţa, fermierii şi transportatorii au continuat protestul, însă de această dată au respectat înţelegerea cu forţele de ordine şi nu au mai blocat traficul.

Astăzi, protestatarii află ce vor primi de la Guvern, care vrea să pună capăt protestului transportatorilor și fermierilor și adoptă în ședința care va avea loc în câteva ore mai multe acte normative prin care rezolvă o parte din nemulțumiri. Protestele fermierilor afectaţi de importul de cereale ucrainene a fost discutată ieri şi în Parlamentul European.

Trafic îngreunat pe DN 2, la vama Siret; în Afumaţi, prima bandă spre Capitală e ocupată de TIR-uri şi tractoare

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.

La nivel național, cât și pe arterele rutiere principale, se circulă în general pe un carosabil uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale. În contextul protestelor transportatorilor/fermierilor, traficul rutier este îngreunat pe DN 2 pe sensul de ieșire din țară prin Vama Siret, județul Suceava, unde circulația se desfășoară dirijat. Pe DN 2 în localitatea Afumați, județul Ilfov, prima bandă a sensului către București este ocupată de autovehiculele staționate, circulația desfășurându-se pe banda a doua, fără probleme majore de fluență.

