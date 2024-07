Rapperul Chief Keef nu mai vine la festivalul "Beach, Please!" 2024. Artistul nu poate părăsi SUA din cauza unor probleme cu paşaportul

"Beach, Please!" nu e singurul festival la care Chief Keef nu ajunge. Artistul a anulat mai multe evenimente în ultima perioadă, invocând acelaşi motiv, imposibilitatea de a părăsi SUA.

Chief Keef nu mai vine la "Beach, Please!" 2024

"Din păcate, tocmai am aflat că, în ciuda tuturor contractelor semnate și asigurărilor primite, Chief Keef nu a reușit să îndeplinească formalitățile necesare pentru a părăsi Statele Unite și, prin urmare, nu va putea ajunge la BEACH, PLEASE! anul acesta.

Nu suntem singurii în această situație, deoarece, tot astăzi, Chief Keef și managementul său au anulat și festivalul Clout din Polonia. Săptămâna trecută, au anulat aparițiile la Rolling Loud și Splash Festival, din același motiv: imposibilitatea de a părăsi SUA.

Suntem profund întristați și dezamăgiți. Totuși, în calitate de organizatori, nu am fi putut face nimic mai mult pentru a preveni acest lucru. Am ales să vă informăm acum, imediat cum am fost informați. Menționăm, de asemenea, că săptămâna trecută, după ce a anulat cele două festivaluri din Europa, echipa sa de management ne-a reasigurat că problemele sale cu pașaportul vor fi rezolvate și show-ul de la BEACH, PLEASE! rămâne în picioare.

Toți ceilalți artiști din line-up-ul nostru sunt confirmați, au biletele de avion rezervate și vor participa la festivalul nostru", au transmis organizatorii Beach, Please! într-o postare pe Facebook.

