Babasha, invitat la festivalul "Beach, Please!", după ce a fost huiduit pe scenă la concertul Coldplay

"Our sky full of stars is now complete", aşa sună postarea celor de la "Beach, Please!" prin care anunţă că Babasha se va număra printre artiştii care vor urca pe scena festivalului din Costineşti.

Babasha, huiduit pe scena concertului Coldplay

Vlad Babaşa are 22 de şi este originar din Bacău. Este cunoscut sub numele de scenă “Babasha”, iar în ultimele zile a intrat în atenţia oamenilor după momentul controversat de la concertul Coldplay din Bucureşti, unde a fost huiduit de o parte din public după ce a cântat manele alături de solistul trupei.

În timpul concertului de ieri de la Bucureşti al trupei Coldplay, manelistul a fost chemat pe scenă de solistul trupei Chris Martin. “Îl chem pe scenă pe noul meu prieten român, un tânăr artist pe care sper să-l primiti cu inima deschisă”, a spus la începutul momentului. După ce tânărul a început să cânte, o mare parte din public a huiduit momentul, nemulţumiţi de surpriza organizatorilor şi a trupei. Conform artistului, echipa de management a trupei Coldplay a fost cea care i-a contactat impresarii pentru a-l aduce pe scenă.

Primul mesaj al trupei Coldplay după concert

Formaţia Coldplay, care a susţinut miercuri primul concert la Bucureşti, a publicat pe Instagram imagini şi videoclipuri de la show.

Pe contul de Instagram al trupei a fost publicată o fotografie de la concert, alb-negru, cu mesajul" Mulţumesc, România", urmat de trei inimi în culorile drapelului.

„Încă o premieră pentru noi astăzi... un debut mult aşteptat în România şi în Bucureşti. Este minunat să fim în sfârşit aici, ne-am bucurat de o primire foarte călduroasă şi abia aşteptăm să începem... W. X”, au scris cei de la Coldplay înaintea primului concert.

