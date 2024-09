Accidentul a avut loc pe șoseaua Progresului, în jurul orei 7 şi 20 de minute. Impactul s-a produs atunci când autoturismul a făcut un viraj dreapta şi a ajuns pe linia de tramvai. Pompierii au intervenit cu un echipaj de descarcerare deoarece şoferul a rămas blocat în autoturismul care a fost făcut bucăţi.

Şoferul a murit în urma impactului. Martorii care se aflau în apropiere povestesc că au fost şocaţi când au văzut cum arăta maşina, după impact. Era ruptă în două.

"Eram în tramvaiul 25. Ne-a spus vatamanul că trebuie să coboram pentru că este un accident. Am coborât. M-am îndreptat spre locul accidentului și când am ajuns acolo nu mi-a venit să cred ce am văzut", a povestit un martor.

Traficul a fost restricționat în zona de polițiști timp de aproape trei ore, iar cinci linii de tramvai care traversează strada Progesului nu au circulat pana când au fost finalizate cercetările la fata locului.

Ar fi vorba despre substanţa amfetamină, iar bărbatul a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru recoltare de probe biologice. Surse Observator spun că el ar fi prezentat poliţiştilor acte medicale potrivit cărora urmează un tratament.

"Tipul acesta de accidente nu trebuie să aibă loc. În general șoferii și vatmanii STB sunt verificați medical din 6 în 6 luni pentru că așa spune legea și suntem atenți la asta. E prima oară când aud de o suspiciune cu privire la folosirea de substanțe. O să mă interesez cu privire la procedurile pe care le avem în legătură cu asta", a declarat primarul Nicușor Dan.

La cercetarea acestui accident polițiştii au folosit un sistem nou achizționat, este vorba despre un scanner care permite o mai mare acurateţe în ceea ce priveşte locul accidentului, distanţele şi dinamica unui eveniment rutier.

În urmă cu şapte luni, fix în acelaşi loc a avut loc un accident similar. Un şofer a fost lovit de tramvai. Doar că spre deosebire de accidentul de astăzi, şoferul de atunci a supravieţuit.

