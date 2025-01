Război între ministrul Mediului şi Romsilva din cauza bonusurilor de zeci de mii de euro. Mircea Fechet anunţă că nu se va mai da nicio primă în 2025

În următoarele şapte zile, conducerea Romsilva trebuie să propună o variantă de reorganizare a instituţiei, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Asta înseamnă că cele 41 de direcţii din Romsilva ar putea fi comasate pentru că mai bine de jumătate dintre acestea sunt pe pierdere şi, spunea ministrul, acestea vor fi comasate cu cele care au profit.

”Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie şi a fost al treilea an prost, nu primul an. Mă refer în primul rând la cifrele economice, la rata profitului, la cheltuielile Regiei şi la modul în care această instituţie este administrate. Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm şi foarte rapid este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate. Fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificaţii, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă.

Pe de altă parte, în instituţie sunt peste 13.000 de angajaţi şi 99 de directori, iar numărul acestora va fi redus drastic, aşadar ar putea exista disponibilizări în perioada următoare. Angajaţii au 17 tipuri de bonusuri, a mai spus ministrul, iar acestea vor fi eliminate.

Anul trecut s-au plătit bonusuri în Romsilva în valoare de 178 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 10% din cheltuielile totale cu salarizarea. La pensionare, spre exemplu, angajaţii Romsilva primesc bonusuri de 90.000 de lei, ceea ce înseamnă 18.000 de euro.

Concedieri şi tăieri de buget

Administraţia Prezidenţială va avea un buget cu 9% mai mic, Camera Deputaţilor tot cu 9% mai mic, iar Senatul va primi cu 5% mai puţini bani. Pe de altă parte, bugetul Ministerului Educaţiei va creşte cu 10%, Transporturile vor primi 41 de miliarde de lei pentru investiţii, iar Sănătatea şi Mediul vor avea un buget cu 50% mai mare faţă de 2024.

