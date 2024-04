Vezi și

Cu o noapte înainte de a le începe procesul de divorţ, soţii Şoşoacă s-au întâlnit la secţia 6 de poliţie din Bucureşti pentru activarea brăţării electronice. Senatoarea susţine că se teme pentru viaţa ei.

Diana Şoşoacă, senator: M-a ameninţat foarte clar că nu se va lăsa până nu mă va omorî. Da, de el mi-e frică! Am ajuns inclusiv să ia cuţitul în mână şi să-mi spună că-mi taie gâtul!

Silvestru Şoşoacă, membru SOS: Bă, dacă a declarat ea, senator al României să facă sperjur...

Diana Şoşoacă susţine că doar intervenţiile fiului ei au scăpat-o până acum de furia soţului

Diana Şoşoacă, senator: Am tăcut, am suportat bătăi, am suportat injurii, am suportat insulte. Bea în cantităţi industriale! De când a intrat în politică, numai băutură peste băutură!

Silvestru Şoşoacă, membru SOS: Ea nu avea cu ce să iasă în faţă, nu are un proiect, nu are absolut nimic. Încep alegerile şi ea e în plop. Şi atunci face din astea.

Silvestru Şoşoacă a contestat ordinul de protecţie şi decizia de a i se monta brăţara electronică. La rândul ei, Diana Şoşoacă a cerut prelungirea măsurii pe şase luni.

Diana Şoşoacă, senator: Azi-noapte, la ora patru şi jumătate, acel dispozitiv a ţiuit. Drept pentru care el s-a apropiat, este stilul lui de a face acest lucru. Am înţeles că a fost sunat din dispecerat să se îndepărteze. Cred că a făcut-o să vadă dacă funcţionează.

Poliţia nu confirmă însă incidentul

Spun că sunetul auzit de senatoare nu era cel de alarmă, ci unul standard, pentru alte funcţii ale aparatului.

Cosmina Balint, reporter Observator: În momentul în care agresorul este aproape de victimă, telefonul acesteia începe să sune. În acest moment o alertă a fost trimisă către dispecerat, iar un echipaj de poliţie se va deplasa în cel mai scurt timp la aceasta să se asigure că este totul în regulă.

Şi cel pe numele căruia s-a emis ordinul de protecţie are un telefon similar. Se va activa dacă se apropie prea mult de victimă.

Dragoş Iliescu, comisar şef: Agresorul este obligat legal să poarte acest telefon asupra lui de asemenea manieră încât telefonul să comunice cu dispozitivul montat în jurul gleznei. Dacă telefonul nu este purtat, se opreşte, nu mai are baterie, în mod automat se declanşează alarma.

Sistemul brăţărilor electronice funcţionează, momentan, în Bucureşti şi alte 23 de judeţe. Anul trecut, mai puţin de 500 din cele 5.000 de kituri de monitorizare achiziţionate de poliţie au fost folosite. Asta în condiţiile în care s-au emis peste 13.000 de ordine de protecţie.

