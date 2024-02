Reacţia BOR, după ce Grecia a legalizat căsătoriile gay. Bănescu: Nu comunitatea creștină a votat nefirescul

Apar primele reacţii la vârful Bisericii Ortodoxe Române, după decizia luată în Grecia. Purtătorul de cuvânt, al BOR, Vasile Bănescu a precizat că sintagma de "ţară ortodoxă" nu are absolut nicio relevanţă în acest context pentru că citez "nu comunitatea creștină a acestei țări a votat și legalizat nefirescul, ci politicienii influenţaţi de zgomotoasele nuclee ideologice care i-au impresionat mai mult decât adevărul însuși".

"Sintagma "țară ortodoxă" nu are absolut nicio relevanță în context. Nu comunitatea creștină a acestei țări a votat și legalizat nefirescul, ci politicienii presați de zgomotoasele nuclee ideologice care i-au impresionat mai mult decât adevărul însuși. Statul modern nu are nicio trăsătură religioasă, deci, prin natura sa, e a-moral. Un stat/ guvern "înțelept", deși a-religios, are în mod firesc grijă să nu-și fragilizeze structura socială fundamentală care este "familia naturală" și prin care orice societate rezistă în istorie și merge înainte, deci să nu se autosaboteze prin privilegierea ideologiilor în defavoarea realității", a declarat purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu.

Grecia a legalizat căsătoriile între persoanele de acelaşi sex. Mai mult, cuplurile vor putea şi să adopte copii. Reforma a divizat ţara, iar Biserica Ortodoxă din ţară s-a opus cu fermitate propunerii. După votul de ieri, Grecia a devenit prima ţară majoritar ortodoxă din lume care aprobă o astfel de lege.

Reforma a fost susţinută mai ales de premierul grec care susţine că va duce la eliminarea unei inegalităţi grave. "Oamenii, care până acum au fost invizibili, vor fi prezenţi în jurul nostru. Şi, alături de ei, mulţi copii îşi vor găsi în sfârşit locul lângă toţi ceilalţi".

