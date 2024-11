Doi operatori privați oferă, în municipiul Brașov, servicii de închiriere a trotinetelor electrice. Iar vehiculele de acest tip, răsturnate pe trotuare sau chiar pe carosabil, au devenit imagini obișnuite în oraş.

"Încurcă cu siguranţă. Păi pentru ca uitaţi le lasă pe trotuar, le lasă aruncate prin gardul viu. Le lasă în locuri unde nu ar trebui să le lase". "E nasol să mergi pe trotuar şi pur şi simplu să nu mai ai pe unde s-o iei, să trebuiască să le ocoleşti, s-o iei pe stradă, să fie lăsate pe jos, am văzut şi în copaci lăsate", spun localnicii.

Statisticile spun că doar în municipiul Braşov sunt pe străzi 1400 de trotinete electrice de închiriat şi tot statisticile spun că în ultimii trei ani 12 persoane au fost grav rănite în accidente cu astfel de trotinete.

Operatorii au nevoie de aviz de ocupare a domeniului public, pentru a putea închiria trotinetele. Autorităţile din Braşov au decis să nu le mai acorde până când nu sunt amenajate spaţii speciale unde trotinetele pot fi lăsate în siguranţă.

"Trebuie să prezinte comisiei de circulaţie ce soluţii au pentru ca trotinetele să nu mai ajungă pe carosabil, să nu mai ajungă pe locurile de parcare, să nu mai blocheze trotuare, să nu mai ajungă pe zonele verzi, să nu mai blocheze accese în blocuri, curţi", a declarat Sorin Toarcea - purtător de cuvânt Primăria Brașov.

"Încurcă foarte mult în oraş. Pericol de circulaţie, alţi participanţi cu automobile îi pot lovi, ei nu sunt atenţi, trec la trecerile de pietoni în viteza, calcă peste, nu semnalizează cu nimic, un pericol adevarat", a declarat un localnic.

Interdicția de închiriere a trotinetelor electrice, în condițiile actuale, se va aplica începând din primăvară. Cei doi operatori vizaţi nu au dorit să comenteze situaţia. Unul dintre operatorii vizaţi ne-a transmis că va remedia situaţia în perioada următoare.

