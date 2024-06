"Mi-au scris prietenii din SUA că am aparut la BBC, după care pe prima pagină în Bild în Germania, mă oprea lumea la hotel, lumea pe stradă, am apărut în The Sun, Daily Mail, TNT, deja devenisem mai viral decât victoria României. Am sute de persoane care îmi scriu zilnic", ne povesteşte Cezar.

Este povestea unui român care a ajuns celebru în toată lumea... de profesie agent maritim, Cezar este îndrăgostit de fotbal. Din copilărie a visat să ajungă la un meci Euro, iar visul i s-a îndeplinit la cel mai bun meci al Naţionalei din ultimii 24 de ani. Emoţia şi bucuria lui au cucerit aparatele de fotografiat ale jurnaliştilor şi au ajuns la milioane de oameni de pe tot mapamondul.

Care este cel mai mare vis al suporterului

Vezi și

"Cei de la UEFA filmau, nu mi-am dat seama că mă filmează pe mine, îmi trăiam emoţia pur şi simplu. Am trăit o emoţie, asta se simte din suflet, nu am cum să explic. Este ceea ce am simţit atunci din suflet, trăirile astea nu se regizează", continuă românul.

Să ajungă în tribunele "Munich Football Arena" a însemnat pentru Cezar un efort financiar considerabil... însă acum e convins că emoţiile trăite acolo au făcut toţi banii.

Suporterul înfocat visează acum la un tricou semnat de întreaga echipă şi să ajungă şi la meciul din Belgia. Se vede deja în galerie şi speră la o minune. Peste 30.000 de oameni au cântat imnul României după victorie, iar atmosfera creată de ei va fi greu de uitat pentru străini.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aveţi condiţii la locul de muncă pe timp de caniculă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰