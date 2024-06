Un englez alfat în vacanță în România a devenit viral pe internet, după ce s-a filmat în timp ce încearcă pentru prima dată celebra pălincă. Bărbatul a rămas șocat de tăria pe care o are băutura însă spune că este mult mai bună decât whiskyul.

Potrivit publicației Anunțul UK, englezul, originar din Birmingham, a mers a văzut urșii, castelele noastre, a testat mâncarea tradițională românească și totul a fost de vis, până când i s-a dat să bea licoarea ardelenilor.

Englez, viral pe internet după ce a încercat celebra pălincă

"Pălinca e a dracului de tare... Inițial am crezut că o să mor, dar apoi m-am simțit ca un dragon! Dacă nu mă credeți, puteți să o întrebați pe soția mea! Pălinca este, cu siguranță, mai bună decât whisky-ul", a spus Jake Payne.

Recent, împreună cu soția lui, Nikki, a vizitat România, influențat de unele reportaje cu imagini pe care le-a văzut despre țara noastră.

"România este extraordinară și este tare nedrept să auzi uneori lucruri urâte despre această țară. Am văzut munții voștri, urșii, castele uimitoare, Transfăgărășanul și multe locuri cu adevărat superbe. Românii sunt foarte primitori, mâncarea tradițională este grozavă, iar pălinca este băutura bărbaților adevărați. Imediat după primul păhărel am crezut că o să mor, dar apoi m-am simțit precum un dragon. Am avut o vacanță de vis și mă voi întoarce cu siguranță în România. Îi salut călduros pe toți românii din Marea Britanie, eu sunt un om de afaceri care muncește din greu în Birmingham și apreciez foarte mult românii care lucrează în UK, și în special pe cei din construcții, care fac o treabă grozavă," a spus Jake pentru sursa citată.

Imaginile postate de Jake și soția lui au fost apreciate de mii de români, care le-au lăsat o grămadă de comentarii frumoase, dar le-au și spus că dacă vor merge în Ardeal, acolo, orice alcool la sub 50 de grade se încadrează la băuturi răcoritoare, mai scrie Anunțul UK.

"Cred că n-o să mai pot merge dacă o să beau pălincă mai tare de 50 de grade. We love you, Romania!", a transmis, la rândul său, Nikki, soția lui Jake.

