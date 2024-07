DJ-ul olandez Hardwell, a fost nevoit să încheie show-ul din cauza unor probleme tehnice. Vizibil nervos, a plecat de pe scenă după doar câteva minute de la începerea momentului său. A revenit mai apoi pentru a explica fanilor de ce nu va continua show-ul.

"Vreau să mixez pentru voi, tot echipamentul m-a dezamăgit. Nu pot presta. Îmi pare rău. Trebuie să anulez spectacolul, ca să ştiţi. Mulţumesc!", a mărturisit pe scenă DJ-ul.

Răspunsul organizatorilor SAGA

La scurt timp după răbufnirea artistului pe scenă, organizatorii Saga au reacţionat, spunând că echipamentul a fost folosit şi de ceilalţi artişti care nu au avut probleme, şi că orice situaţie putea fi rezolvată fără întreruperea bruscă a întregului spectacol.

"Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de pe alte cinci scene au ajuns să performeze în prima zi de la SAGA și tu nu. Echipamentul a venit tocmai din Olanda, la fel ca tine. Același set pare să funcționeze perfect pentru Will Sparks chiar acum. Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA de anul acesta pentru artiștii și rave-rii noștri. Am fi rezolvat orice probleme tehnice fără efort și rapid, dacă ne-ai fi lăsat și nu ai fi oprit setul atât de curând. Am făcut tot ce am putut pentru a răspunde solicitărilor tale, inclusiv plățile convenite. Ne pare rău pentru fanii tăi și ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit cântând la București. Îți dorim numai bine!", a fost răspunsul organizatorilor festivalului.

Astăzi, în a doua zi de festival, cei mai aşteptaţi artişti vor fi Raye, ARTBAT şi James Hype.

