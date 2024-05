Reacţia unei tinere din Cuba când a ajuns prima dată în România: "Am crezut că acolo mor". Ce a şocat-o în magazinele din Capitală

"Trei lucruri care au fost un şoc pentru mine, prima dată când am venit în România", îşi începe Rocio povestea. Când a ajuns pentru prima dată în ţara noastră, primul lucru care a şocat-o pe studenta cubaneză a fost vremea: "Eu am venit în luna noiembrie şi, evident, era foarte, foarte frig. Eu vin dintr-o ţară din Caraibe şi, evident, acolo este vară tot anul. Cea mai scăzută temperatură pe care o ţin minte a fost de 10 grade. Pentru noi, 8 - 10 grade însemnau o iarnă foarte grea. (...) Când am pus piciorul, pentru prima dată, în afara aeroportului, am crezut că acolo mor pentru că am simţit un frig care-ţi intra prin oase".

Tânăra a dezvăluit şi detalii despre viaţa în Cuba, povestindu-le urmăritorilor săi despre greutăţile pe care le-a întâmpinat cât a trăit acolo. "Altă chestie care pentru mine a fost un şoc când am venit: magazinele. (n.r. În Cuba) nu există magazine de haine, de electrocasnice, de mobilă. În Cuba există doar magazine care sunt de mâncare sau cele mixte care au un pic din toate, dar în acelaşi timp nu au nimic (...). În momentul în care vorbim, magazinele sunt goale şi cele care au ceva (n.r. marfă) sunt în dolari şi cubanezii normali nu au dolari pentru că salariul este în pesos cubanezi şi trebuie să îi schimbe la negru pentru că nu se poate, adică statul nu-ţi dă posibilitatea să schimbi când vrei tu".

Deşi de neînţeles pentru unii bucureşteni, nemulţumiţi de modul în care se desfăşoară transportul în comun, Rocio a lăudat metrourile şi autobuzele din Capitală. Tânăra povesteşte că, în Cuba, erau zile când pur şi simplu nu avea cu ce să ajungă la şcoală pentru că mijloacele de transport în comun nu circulau sau biletele erau mult prea scumpe pentru cetăţenii normali.

"Şi a treia chestie care, pentru mine, a fost un şoc este transportul. Tot la fel ca magazinele, pare ceva foarte banal, dar pentru mine a fost un şoc să văd cât de bun era transportul. Eu eram la facultate în Cuba şi nu aveam cu ce să plec. Erau zile când nu aveam cum să ajung la şcoală pentru că nu aveam cum. Acolo se foloseşte foarte mult autostopul. Aici să văd trenurile, să văd metrourile este ceva minunat. Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Am trăit în Cuba 21 de ani şi cred că cunosc mai multe oraşe din România decât din Cuba".

