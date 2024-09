După ce aparatul drugtest aindicat un rezultat pozitiv, șoferița a fost condusă la prelevarea de probe biologice. Nu a avut nicio problemă să recunoască, însă, că a consumat cannabis. Tânăra a fost depistată în cadrul unei ample razii organizate de autorităţi pe străzile din oraş, care a avut scopul de a păstra siguranța pe şosele.

Razie a poliţiei pentru a prinde şoferii drogaţi

"O acţiune foarte bună şi chiar este recomandat să se facă aşa ceva, mai ales în ziua de astăzi, când se întâmplă o grămadă de accidente", spune un bărbat. "Obiectivele acţiunii sunt prevenirea şi combaterea faptelor cu violenţă comise în stradă, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legale, privind circulaţia pe drumurile publice", a declarat Gabriela Ciocioană, IPJ Mehedinţi.

Controale de amploare au avut loc şi în Târgu Mureş. Un bărbat a fost lăsat fără permis după ce a ignorat de mai multe ori semnalele agenţilor de poliţie. "Am văzut pe cineva că mi-a sărit în faţă, pe cuvântul meu de onoare dacă am văzut că e un agent de poliţie. Vă jur că nu am văzut, am văzut maşini de poliţie", spune un şofer. Mai mulţi poliţişti, ajutaţi şi de câini, au fost gata să depisteze orice nereguli. Astfel de acțiuni vor avea loc şi în perioada următoare, în diferite zone ale județului, pentru siguranța cetățenilor și pentru asigurarea ordinii şi liniștii publice.

