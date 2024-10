Reacţia unui român stabilit în UK, după ce a văzut cât costă o sticlă de Cola în România. "E mai bine la mine în Anglia"

Bărbatul stabilit în Marea Britanie s-a plâns într-un videoclip postat pe TikTok de preţurile mari din România. Tânărul spune că a rămas uimit să audă cât costă o sticlă de Coca Cola.

"Oameni buni, am venit și eu în România în vacanță și am zis să mă duc la magazinul de la colț să îmi iau o Cola. Mi-am luat la mine 10 lei și i-am zis doamnei să îmi dea o cola mare, m-am gândit că îmi ajung 10 lei. Îmi zice „costă 13 lei (n.r sticla cea mare, de 2.5l). M-am uitat la ea și i-am spus "Nu am decât 10 lei. Ce Cola îmi puteți da de banii ăștia?".

Uitați ce am primit eu la 9 lei și ceva, o Cola la 1.25 litri. Eu dacă aveam acum un salariu „basic” (n.r minimul pe economie) în România, păi ce făceam? Nu îmi mai permiteam nici să beau apă plată de la magazin. E greu. Ce să facem noi în România în momentul ăsta? Nu e mai bine la mine în Anglia? Acolo sigur e mai ieftin de 12 lei", spune românul.

Articolul continuă după reclamă

Reacțiile internauților

Mai mulţi români stabiliţi în străinătate au povestit experienţe similare în comentarii.

„Eu sunt acum în România. Abia aștept să plec înapoi.”

„Păi, în 2023 era 9 lei, acum e 11,5 lei, iar cu ambalaj de retur ajunge la 12 lei.”

„Tot ce am strâns într-un an de muncă, aproximativ 3000 de euro, s-a dus în două săptămâni în România, fără să fac nimic special.”

„Eu sunt acum în România. Abia aștept să plec înapoi.”

„Asta depinde de unde cumperi, logic că la magazinul de colț e mult mai scump. În Auchan, dacă te uiți, 2x Coca-Cola de 2l costă 14 lei.”

„În Franța, 2 litri de Coca-Cola costă 1,75 €.”

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi să mergeţi în SUA după ridicarea vizelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰