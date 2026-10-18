Concert unic, într-o sală de spectacole sub pământ. Lucrările lui Mozart, Bizet sau Brahms au răsunat grandios în Peștera Românești din județul Timiș. Le-au interpretat muzicienii Filarmonicii din Ploiești, într-un spectacol devenit tradiţie încă de acum patru decenii. O tradiţie pe care o înţelegi doar după ce auzi primele acorduri în inima muntelui.

Datorită formei tavanului şi a pereţilor de stâncă, aici, în Peştera Româneşti, sunetul capătă o claritate unică.

"Este o experienţă de fiecare dată, o plăcere să-i aud. E frumos şi că vin atâţia oameni. E fix cum m-am aşteptat să fie. Impresionant să fie într-o peşteră şi cu sunetul cum se aude", spun doi tineri.

De la cei mai mici, la cei mai mari, spectatorii au bătut cale lungă până aici. Un traseu pe poteci de munte care durează în jur de o oră.

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"Suntem într-o sală de concerte unde nu există nici scaune tapițate, nici candelabre impunătoare, nici pereţi antifonaţi. Aici, natura a creat decorul, iar ecoul a devenit parte din muzică. Peştera de la Româneşti are o acustică pe care puţine săli de spectacole din lume o pot egala", explică Iulia Pop, reporter Observator.

Primul spectacol s-a ţinut în peşteră în anul 1984

"Se apropie 20 de ani de când venim. Parcă e mai personal aici", spune o femeie.

Anul acesta, pe scena de stâncă a urcat Filarmonica din Ploiești.

"Este o onoare şi este ceva minunat! Nici nu pot să descriu prin cuvinte. Lama este mai rece şi atunci intonaţia este afectată. Dar ne descurcăm că suntem profesionişti", spun instrumentiştii.

Reporter: Ştiaţi unde veniţi?

Instrumentist: Ne-au spus că venim într-o peşteră, dar nu ştiam că este de anvergura asta.

"Nu există niciunde pe acest mapamond cu o asemenea vechime, în fiecare an, concert live, nu înregistrări, cu orchestră", menţionează Ioan Gârboni, organizator.

Concertul a fost aplaudat de 3.000 de spectatori.