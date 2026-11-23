O persoană a fost transportată la spital după ce o ''substanţă necunoscută'' a fost eliberată în mulţime în timpul unui concerte al rapperului american Don Toliver pe arena Co-op Live din Manchester, au anunţat oficiali, potrivit DPA.

Potrivit Poliţiei din Manchester, un incident major a fost declarat la scurt timp după ora 22:00 duminică, în urma unor sesizări de la spectatori ai concertului rapperului american care au acuzat că se confruntă cu efectele unei substanţe necunoscute, considerată iniţial de forţele de ordine ca fiind gaz lacrimogen.

În imaginile distribuite pe reţelele de socializare, au apărut spectatori care tuşeau şi îşi acopereau gurile în timp ce se grăbeau să părăsească stadionul.

Conform unui comunicat al Poliţiei publicat luni la ora 2:00, spectatorii au fost evacuaţi în siguranţă, iar mai multe persoane au fost evaluate la faţa locului pentru depistarea eventualelor efecte secundare.

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Serviciul de Ambulanţă North West a declarat că peste 50 de persoane au fost examinate de medici, unele dintre ele raportând ''simptome oculare şi respiratorii''.

''O operaţiune de decontaminare are loc la faţa locului, iar un pacient a fost transportat la Manchester Royal Infirmary pentru o evaluare suplimentară'', se mai spune în comunicat.

Potrivit Poliţiei din Manchester, peste 12.000 de persoane au fost evacuate în siguranţă de pe stadion.

''Vom începe acum să aflăm despre ce substanţă este vorba şi care sunt circumstanţele producerii incidentului'', a declarat adjuncta şefului Poliţiei din Manchester, Steph Parker.

Toliver, pe numele real Caleb Zackery Toliver, susţinea un concert în Manchester ca parte din turneul său ''Nitrous''. Luni, urmează să susţină un concert pe Arena O2 din Londra.