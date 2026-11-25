O cântăreață din Iran a fost pedepsită cu 74 de lovituri de bici după ce a susținut un concert fără să poarte vălul islamic obligatoriu. Parastoo Ahmadi, în vârstă de 29 de ani, a fost sancționată alături de patru membri ai echipei sale. Totul, după ce imaginile cu artista, îmbrăcată într-o rochie neagră, cu umerii dezgoliți, au fost urmărite de milioane de oameni pe internet.

O cântăreață din Iran a primit 74 de lovituri de bici pentru că a cântat fără văl. Concertul, transmis live - Youtube

Parastoo Ahmadi și patru membri ai echipei sale au primit fiecare câte 74 de lovituri de bici, în orașul iranian Qom. Incidentul a avut loc luni, 23 noiembrie. Informația a fost confirmată de avocatul Mostafa Nili pentru presa locală.

Cei cinci au fost condamnați în luna iunie pentru atingerea adusă decenței publice, prin producerea și publicarea pe internet a unor materiale considerate obscene și imorale de autoritățile iraniene. Pe lângă pedeapsa corporală, aceștia au primit interdicția de a părăsi țara și de a desfășura activități artistice și muzicale timp de doi ani.

Totul a început pe 11 decembrie 2024, când tânăra a susținut un concert într-un han istoric din apropierea orașului Qom. Artista a apărut în fața camerelor într-o rochie neagră, fără mâneci, cu părul descoperit și buzele date cu ruj roșu.

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Acompaniată de muzicienți bărbați, Parastoo a interpretat mai multe cântece iraniene, sfidând restricțiile impuse femeilor din această țară. Deși la concert nu a asistat niciun spectator, evenimentul a fost transmis în direct pe YouTube, iar imaginile au devenit virale. Înregistrarea a adunat peste 3,3 milioane de vizualizări.

Avocații artistei au încercat să împiedice sau să amâne executarea pedepsei, însă demersurile lor nu au avut succes.

ONU condamnă pedeapsa aplicată tinerei

Cazul a stârnit reacții la nivel internațional. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a calificat drept revoltătoare pedeapsa aplicată cântăreței și celor patru colaboratori ai săi.

Oficialul a subliniat că biciuirea reprezintă o formă de tortură sau de tratament inuman și degradant, interzisă de dreptul internațional, și a cerut autorităților iraniene să elimine această practică din legislație. Organizația Amnesty International solicitase încă din luna iunie anularea sentințelor.

Tot mai multe femei din Iran refuză să poarte vălul islamic

Regulile stricte privind vestimentația femeilor din Iran au fost în centrul protestelor izbucnite în septembrie 2022, după moartea tinerei Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, aflată în custodia poliției de moravuri. Aceasta fusese arestată pentru că nu ar fi purtat corespunzător vălul islamic.

De atunci, tot mai multe femei iraniene aleg să apară în public cu părul descoperit, în ciuda sancțiunilor la care se expun.

La aproape doi ani de la concertul care i-a adus condamnarea, înregistrarea cu Parastoo Ahmadi continuă să fie disponibilă pe YouTube.