Nici Boboteaza nu mai este ce a fost. Dacă în mod tradiţional, astăzi ar fi trebuit să fie cea mai rece zi din an, temperaturile de afară nu aduc deloc aminte de aşa numitul ger al Bobotezei. Dimpotrivă, vremea sfidează data din calendar. Este deja al cincilea an consecutiv în care temperaturile din 6 ianuarie depăşesc cu mult normalul perioadei. Aşa că oamenii au ieşit la plimbare, în parcuri sau pe faleze, în pantaloni scurţi şi tricouri.

Banatul a fost astăzi cea mai caldă regiune a ţării.

Aşa că oamenii s-au adaptat. Au scos din dulap ţinutele de primăvară. Şi străinii s-au bucurat de vremea pe care au găsit-o la Timişoara, într-o zi de iarnă calendaristică.

"Şi noi suntem surprinşi de vreme. Am călătorit în România, în ultimele trei zile, şi a fost extrem de frig. Astăzi, vedeţi, este însorit şi de aceea ne-am lăsat gecile în maşină", spune un turist.

Şi la Constanţa, toată lumea a renunţat la gecile groase, la fulare şi mănuşi, iar ochelarii de soare au fost un accesoriu de nelipsit. Oamenii au ieşit la plimbare pe faleză.

Şi la terasele din Portul Tomis, cu greu mai găseai un loc liber la mijlocul zilei. Sunt 10 grade celsius la Constanţa la orele pranzului.

Alţii, mai îndrăzneţi, au ieşit la jogging doar în slipi. Sau, au luat o porţie sănătoasă de vitamina D, direct de pe mare.

Şi nu doar că nu avem ger, dar Bobotează aduce şi primii ghiocei, în Bucureşti. Iar râul Jiu, care în mod normal ar fi trebuit să fie îngheţat în această perioadă, a fost loc de bălăceală pentru lebede şi raţe sălbatice, la cele 6 grade din termometre.

Temperaturile sunt, în unele zone, şi cu 15 grade mai ridicate faţă de normalul perioadei. Însă Boboteaza fără ger a devenit deja o tradiţie a ultimilor ani.

"Este al cincilea an în care nu am avut un ger al Bobotezei, temperaturi sub minus 10 grade, nu mai vorbim de sub minus 20 de grade", spune Alina Şerban, meteorolog.

Doar în zonele înalte de munte a fost viscol.

În zilele următoare, vremea se încălzeşte şi mai mult. Meteorologii anunță maxime de 18 grade Celsius. Dar nu pentru mult timp. De la sfârşitul săptămânii, iarna se instalează în toată ţara- vremea se răceşte brusc şi ne am putea aştepta la ninsori.

