Unele rețete se transmit din generație în generație, fără să apară în cărțile de bucate. Le caută prin satele banatului Romana Ristea, singurul "diplomat culinar" din ţara noastră. Adună poveşti de familie şi gusturi care riscă să dispară odată cu cei care le-au gătit o viață întreagă. Una dintre retetele pe care și-a asumat sa le salveze este "păturata pe crumpi", o mâncare bănățeană cu un nume neobișnuit și o tehnica de preparare cu totul specială.

Romana Rista și-a dedicat ultimii 15 ani păstrării moștenirii culinare, adunând rețete, povești și tradiții din țară și din străinătate. Astăzi, se prezintă drept primul diplomat culinar al României.

"Înseamnă mult timp petrecut ca să convingi oamenii să prețuiască tradiția care dispare din casele noastre, trebuie să ajungă din nou pe masa bănățenilor, dar poate să ajungă și pe masa turiştilor. Prin asta fac diplomație culinară, pentru ca o rețetă poate să ajungă într-o altă familie, într-un alt colț al României, și de ce nu și peste hotare", explică Romana Rista, diplomat culinar.

Care sunt reţetele pe care vrea să le salveze

Unul dintre preparatele pe care vrea să le salveze de la uitare este păturata pe crumpi.

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Secretul acestei rețete stă într-o față de masă. Nu pentru servit, ci pentru întins aluatul. Trebuie să fie atât de subțire, încât gospodinele îl pot rula direct pe pânză, fără să-l rupă. Așa se pregătește păturata pe crumpi, o mâncare veche din Banat, în care aluatul ajunge peste papricașul de cartofi și se gătește la aburi. O rețetă transmisă din generație în generație, pe care oamenii locului încearcă să o păstreze vie.

"Şi acum se ia faţa de masă , se pune prima parte și se rotește și asta merge pe oală, peste papricaş".

Alexandra e una dintre cele 70 de Păturese Banat şi din comunitatea românească din Serbia. S-au întâlnit la Ciacova, la 30 de km de Timişoara, ca să-şi arate măiestria.

Reporter: De unde ai învățat să întinzi aluatul?

"De la bunica mea, ea făcea de cand eram eu foarte mică. Era mâncarea săracilor, dar acum o facem și cu brânză sărată, mulți au venit și au spus că nu au mâncat așa ceva, dar erau dornici să guste", spune Alexandra Mabda, Pătureasă.

Cum se prepară şi cu ce se serveşte

Păturata pe crumpi se fierbe pe soba cu lemne, care îi dă o savoare aparte. Se serveşte caldă, alături de castraveţi muraţi la soare.

"E un papricaş din cartofi cu prajeală, cu ceapă, și peste se pune aluatul pe care îl întindem și punem brânza în el, și fierbe la abur, închidem capacul , fierbem si cand e gata îl savurăm", spune o persoană.

Festivalul Păturatei pe crumpi de la Ciacova aduce în prim-plan bucătăria bănățeană, de la supa limpede de rață până la chiftelele tradiționale cu cartofi și sos de roșii.

"Foarte, foarte bun și specific Banatului, recunoaştem că am avut o vecină nemţoaică și ne invita la masă și singura mâncare cu care ne-am obișnuit fără carne, e bună, are gust", spun oamenii.

Diplomația culinară înseamnă să aduci oamenii împreună prin gusturi, rețete și povești. Aici, la Ciacova, nu doar ca se gătește păturată, ci să păstreze vie o parte din identitatea Banatului.