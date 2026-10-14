Vremea capricioasă de toamnă este perfectă pentru ciupercile de pădure. Culegătorii din zona Bucovinei vorbesc despre zeci de kilograme strânse într-o singură zi. Gurmanzii le pot găsi în pieţe şi supermarketuri, iar reţete sunt pentru toate gusturile. Preţul concurează cu cel al cărnii, aproximativ 30 de lei pentru un kilogram.

El trebuie să aibă puful ăsta deasupra. Noi îi spunem un fel de păr, deasupra. Sunt un fel care sunt asemănătoare, dar ele sunt galbene. Acelea nu sunt bune.

Un culegător poate strânge şi 60 de kilograme într-o singură zi

În Bucovina, ploaia de toamnă a lăsat în urmă recolte bogate de ciuperci de pădure. Pentru domnul Anton, începutul sezonului a însemnat 20 de kilograme strânse într-o singură zi, dar se poate ajunge şi la 60 de kilograme dacă vremea e bună şi culegătorul priceput.

Articolul continuă după reclamă

"Sunt creasta cocoşului pe timpul ăsta, râşcovi, şi cam atât sezonul acesta. Deci ce se adună cel mai mult sunt ghebele", spune Turcu Anton, culegător.

Nu oricine poate merge la cules

Asemănările dintre ciupercile otrăvitoare şi cele comestibile sunt izbitoare, aşa că nu oricine poate merge la cules de ghebe. Domnul Anton garantează pentru ciupercile culese de el.

"Noi îi cunoaştem pentru că umblăm de mulţi ani. Se fac la trunchi de brad, la cioatele care sunt tăiate. Ele cresc în rădăcină", menţionează Turcu Anton, culegător.

Ciupercile de pădure se vând în pieţe cu aproximativ 30 de lei pe kilogram. Sunt cumpărate mai ales de localnici care le consumă proaspete sau le pregătesc pentru iarnă.

Ghebele sau opinticii au umplut tarabele din pieţe. Apreciate pentru gustul, ciupercile de toamnă, sunt căutate de gospodine, care le transformă în tocăniţe, zacuscă sau alte preparate tradiţionale.

"Salată, că-s cu gogoşari şi oţetit un pic şi mai mult, îmi place ceva acru ca murătură, ca să spun aşa. Eu am munca cea mai grea, trebuie să îi curăţ. Iar soţia îi face umpluţi cu gogoşari, cu struguri, zacuscă şi cei mai mici îi punem la borcănel", spun oamenii.

Şi restaurantele au introdus în meniu reţete cu ghebe

"Fiind un produs destul de hrănitor pentru cei care sunt vegetarieni, le înlocuiesc carnea cu ciupercile. Le pot folosi fie la grătar, fie natur, fie făcute chiftele pentru a folosi imaginaţia, se aseamănă foarte mult cu produsele din carne", menţionează Mărioara Hojbotă, bucătar şef.

În România, cresc peste 1600 de soiuri de ciuperci, dintre care doar 400 sunt comestibile. Cele comercializate în supermarketuri sunt sigure pentru consum şi trec prin controale stricte înainte să ajungă la vânzare. Aceleaşi reguli sunt respectate şi de comercianţii din pieţele autorizate. În anul 2024, ţara noastră avea un consum de peste 16.000 de tone de ciuperci.