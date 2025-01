Mii de români au ales un Revelion la înălţime, la munte. Petrecerile pe pârtie, cu spectacole de foc şi acrobaţii, urmate de mese îmbelşugate şi dans, au fost pachetul perfect pentru a intra în Noul An. Artificiile şi speranţele pentru 2025 au fost culmea unei seri memorabile.

Entuziasmul şi bucuria de a fi împreună au ţinut de cald sutelor de turişti aflaţi pe pârtie în staţiunea Păltiniș. Spectacolul de foc și acrobațiile au încins atmosfera.

"Avem schi toată noaptea, avem petrecere, am avut show la miezul nopţii anul ăsta, adică am adus ceva nou, trupa Hyperion care a jonglat cu foc, pe lângă şcolile de schi şi snowboard, plus schiori de elită care au coborât pe abruptul pârtiei, o formaţie de freestyle snowboard-eri şi schiori care au trecut prin zeroul cifrelor 2025 aprinse în flăcări", a declarat Radu Lungu, reprezentant resort.

Peste munţi, la Rânca, o mare de turişti s-a bucurat de un spectacol de artificii fabulos. Iar la Cavnic, cerul şi pârtia Roata au strălucit în miez de noapte.

Bucovina nu a dezamăgit de Revelion nici în acest an

Urătorii și colindătorii au fost mesagerii unui început de an plin de tradiţii şi noroc. Iar vestitorii au continuat să vină. În pensiuni a început apoi dansul. Petrecerea a ţinut toată noaptea.

"Turiştii noştri sunt oameni extraordinari veniţi din toată ţara şi se simt foarte bine. Atunci când în Bucovina dai totul: gastronomie, bunătate, să dai prosperitate, atunci ei vin cu plăcere", a spus Gheorghe Niță, gazdă

Poiana Braşov a împăcat şi capra, şi ţinutele sofisticate.

