Rezultate LOTO 6/49 duminică 14 iulie 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 14 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, 11 iulie, Loteria Română a acordat peste 13.500 de câştiguri în valoare totală de peste 1.508.350 de lei.

Loteria Română organizează duminică TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE VERII. Pentru aceste trageri, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 100.000 DE LEI

JOKER – 50.000 DE LEI

LOTO 5/40 – 25.000 DE LEI

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,84 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 1,97 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 1,52 milioane de euro

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică, 14 iulie 2024

Potrivit Loteriei Române, La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 14,14 milioane de lei (peste 2,84 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,81 milioane de lei (peste 1,97 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,57 milioane de lei (peste 1,52 milioane de euro), iar la categoria a III-a este in joc un report de peste 89.100 de lei (peste 17.900 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 539.800 de lei (peste 108.500 de euro. La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 97.900 de lei (peste 19.600 de euro). La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 266.261,34 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma bilete.loto.ro. La Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 281.044,32 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Timisoara, judetul Timis. La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri in valoare de 57.188,69 de lei. fiecare. Doua dintre biletele norocoare au fost jucate la agentii din Arad si Cluj Napoca iar cel de-al treilea a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.

Rezultate LOTO 6/49 - Numere câştigătoare pe 11 iulie 2024

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 5, 6, 42, 13, 19 + 1

5, 6, 42, 13, 19 + 1 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 3 0 8 7 8 9

3 0 8 7 8 9 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8 9 8 0 4 5

8 9 8 0 4 5 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9 7 0 0 2 6 4

9 7 0 0 2 6 4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 22, 24, 20, 8, 29, 6

22, 24, 20, 8, 29, 6 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 43, 7, 42, 10, 30, 17

