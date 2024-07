Rezultate LOTO 6/49 duminică 7 iulie 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 7 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 4 iulie, Loteria Română a acordat aproximativ 13.600 de câştiguri în valoare totală de peste 1.040.000 de lei.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică, 7 iulie 2024

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,87 milioane de lei (peste 2,58 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,71 milioane de lei (peste 1,95 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,16 milioane de lei (peste 1,43 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de aproximativ 177.000 de lei (peste 35.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 252.000 de lei (peste 50.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 428.000 de lei (aproximativ 86.000 de euro. La Super Noroc la categoria I este in joc un report in valoare de peste 90.000 de lei (peste 18.000 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 63.380,88 lei. Biletul norocos a fost jucat prin aplicatia amparcat.ro.

Rezultate LOTO 6/49 - Numere câştigătoare pe 4 iulie 2024

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 26, 13, 31, 2, 11 + 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 6 5 5 3 8

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 5 2 8 0 0 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 2 4 1 8 0 6 7

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 4, 1, 27, 22, 24, 11

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 41, 20, 43, 2, 25, 47

