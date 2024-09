Rezultate LOTO 6/49 duminică 15 septembrie 2024. Numerele câştigătoare la loto azi

Rezultate LOTO 6/49 . Duminică, 15 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto , Loteria Română a acordat peste 15.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,23 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 15 septembrie 2024, Loteria Română organizează noi trageri loto, după ce joi, s-au acordat peste 15.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,23 milioane de lei.

Trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40

Astăzi, Loteria Română sărbătorește 118 ani de activitate, motiv pentru care organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimenteaza fondul de câștiguri al categoriei I, dupa cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 5,77 milioane de euro

Report cumulat la Noroc de peste 2 milioane de euro

Report la Joker la categoria I de peste 2,33 milioane de euro

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc duminică, 15 septembrie2024

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 28,71 milioane de lei (peste 5,77 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 9,97 milioane de lei (peste 2 milioane de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,60 milioane de lei (peste 2,33 milioane de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 481.900 de lei (aproximativ 96.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 137.700 de lei (peste 27.700 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report în valoare de peste 762.600 de lei (peste 153.300 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report la categoria I in valoare de peste 150.300 de lei (peste 30.200 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 septembrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat doua câștiguri în valoare de 120,094.76 de lei fiecare.

La tragerea JOKER, la categoria a III-a, s-a înregistrat un castig in valoare de 97,967.22 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Deva, județul Hunedoara.

Rezultate LOTO 6/49 - Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 28, 31, 33, 12, 4 + 5

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 1 3 4 0 4 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 8 3 8 4 2 1

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 3 6 7 7 1 7 9

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 8, 18, 6, 16, 1, 37

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 20, 46, 6, 42, 32, 35

