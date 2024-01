Soțul îndurerat, a mărturisit povestea de coșmar, afirmând că medicii i-au cauzat moartea soției și că a fost acuzat pe nedrept de omor.

Tragedia s-a petrecut acum un an, dar familia tinerei încă trece prin momente de coșmar. Atrasă de prețurile reduse, Raluca a mers la o clinică din Turcia dorind să-și facă mai multe modificări la aspectul său fizic. A plătit o sumă de 8.000 de euro pentru rinoplastie, lifting brazilian, implant mamar și abdominoplastie.

Soțul femeii spune că soția lui a fost supusă operațiilor fără ca medicii să efectueze toate analizele necesare în prealabil. Operația, care ar fi trebuit să dureze inițial între 4 și 5 ore, s-a prelungit până la 9 ore. După intervenție, Raluca a leșinat la spital și a fost ulterior dusă de soțul ei la hotelul unde erau cazați. Acolo a și murit, la scurt timp după. Soțul a făcut declarații cutremurătoare despre experiența pe care a trăit-o, potrivit Stiridiaspora.ro.

După aproximativ 9 ore de operație, soția sa a fost dusă inconștiență în salonul de spital. Dimineața, o asistentă i-a luat sânge, iar bărbatul ar fi a observat că aceasta era panicată.

”De la 4-5 ore, cât mi-au spus la început, operația a durat 9 ore. Când am mers după aceea în salon împreună cu fiica mea, vreo două ore Raluca nu a fost conștientă. Mi-au zis să o plimb din două în două ore. M-am chinuit de două ori să o plimb, dar nu aveam ce să plimb, că era ca un manechin.

Dimineață a venit o asistentă să îi ia sânge și am văzut că doamna respectivă era panicată. (...) Am plecat cu ea din salon, iar pe holul spitalului i s-a făcut rău, a căzut și s-a făcut neagră. Au venit asistentele, i-au făcut ceva, cică făcuse o cădere de calciu. Și-a revenit un pic, dar mă gândeam ce fac dacă pățesc la fel cu ea la hotel. Am dus-o la hotel cu mașina mea, nu cu ambulanța. Când am ajuns la lift, era o canapea și mi-a zis să chem salvarea, că ea moare. După 10 minute, a murit”, a declarat soțul ei pentru gândul.ro.

Soțul acuză medicii

Soțul a fost șocat să constate că, în loc să primească sprijin și înțelegere, a fost acuzat de omor de către poliție.

„A venit salvarea, iar, la o oră, a venit și poliția. Mi-au pus cătușele și mi-au zis că sunt arestat pentru omor. În acel moment, fata noastră de 16 ani s-a dus să se arunce de la balcon. Le-am zis polițiștilor să se uite pe camere. M-au eliberat și seara am fost să depun plângere”, a declarat soțul tinerei mame.

Familia continuă să treacă prin momente grele, încercând să facă față pierderii tragice a Ralucăi și consecințelor juridice neașteptate.

