România, lider în UE la accidente rutiere mortale: 3 oameni mor zilnic pe șosele. "Din stâlpul familiei am ajuns o legumă"

"Am văzut moartea cu ochii, la propriu. Dintr-o persoană activă și stâlpul familiei am ajuns un fel de legumă", ne povestește o victimă.

Anul trecut, Bogdan a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovit de o mașină, pe trecerea de pietoni. A fost, de fapt, un accident în lanț. Bărbatul de 42 de ani s-a oprit pe refugiul dintre trecerile de pietoni, s-a asigurat că poate trece și, după ce mașina care se apropia a oprit, a coborât pe carosabil. Un șofer neatent a lovit puternic din spate autoturismul oprit, iar Bogdan s-a trezit făcut una cu gardul refugiului.

"Primul participant la trafic a oprit și după aia a venit spre mine brusc. Nu am realizat. Ulterior m-am văzut lipit între mașina lui și zona de protecție", a relatat Bogdan.

45 de zile de spitalizare și o operație extrem de complicată mai târziu, Bogdan e fericit că e în viață, chiar dacă sechelele accidentului le va resimți mulți ani de-aici încolo.

"În continuarea drumului european E85, drumul morții, este acest drum european, E583. Șoseaua morții. Pe această șosea care străbate zeci de localități au loc, an de an, cele mai grave accidente din Moldova. O cruce la fiecare kilometru putem să numărăm aici. Teoretic are o singură bandă, dar are și un acostament consolidat pe care șoferii îl folosesc tot ca pe o bandă de circulație", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

Tot pe acest drum blestemat, pe aceeași trecere de pietoni, un copil de 3 ani a pierit strivit de un TIR. Tatăl și frățiorul său mai mare au fost răniți grav. Tragedia a iscat numeroase proteste. Localnicii au blocat de mai multe ori șoseaua și le-au cerut autorităților semafoare. Nici până azi nu s-a schimbat nimic.

Potrivit statisticilor, România conduce clasamentul negru al accidentelor rutiere. Anul trecut, rata de mortalitate înregistrată la noi în țară – 77 de decese la un milion de locuitori – a fost aproape dublă față de media Uniunii Europene. Chiar dacă, față de acum cinci ani, numărul accidentelor și numărul victimelor s-au înjumătățit, cifrele sunt încă alarmante.

"Din 2019 încoace, dacă e să ne raportăm la numărul total de accidente grave, am pornit de la 8.000 și am ajuns la un număr de aproximativ 4.000. Dacă e să ne raportăm la numărul de decese, în 2019 vorbeam de un număr total de 3.300 și azi e 1.425", a declarat Oana Baciu, de la Asociația Victimelor din Accidente Rutiere.

1.425 de decese înseamnă cel puțin 3 morți pe zi. "Cred că nu este nicio săptămână în care să nu avem intervenție la cel puțin un accident grav. Persoanele care sunt implicate în aceste accidente sunt, în general, persoane tinere, iar decesele care se produc sunt, de asemenea, persoane tinere", a declarat Diana Cimpoeșu, doctor la UPU-SMURD Iași.

Săptămâna trecută nu a făcut excepție. În Argeș, pe Transfăgărășan, un șofer de 35 de ani, pasionat de viteză, a murit după ce s-a izbit cu BMW-ul într-un cap de pod și s-a răsturnat cu mașina. Un pieton de 65 de ani a murit după ce a traversat neregulamentar un drum din Suceava și a fost spulberat de un tânăr care gonea pe mijlocul șoselei. Un șofer băut a băgat două femei în spital după ce a luat greșit o curbă și s-a răsturnat cu mașina într-un șanț de pe marginea unui drum din județul Galați.

Potrivit statisticilor, cele mai multe accidente rutiere mortale au loc pe drumurile care traversează localitățile rurale. Indisciplina pietonilor cu 685 de accidente (292 decese și 400 de răniți grav) și depășirea vitezei legale cu 617 accidente (245 decese și 524 de răniți grav) sunt principalele cauze ale tragediilor.

