O prezență exotică în urmă cu 10 ani în România, muncitorii asiatici au devenit astăzi o parte importantă din societate. Iar afaceri din toate domeniile ar da faliment dacă nu ar fi ei. Asanka este din Sri Lanka. Are 43 de ani şi este şofer la o firmă din Bucureşti. Are un an şi jumătate de când e în România şi nu are de gând să plece prea curând.

Asanka, şofer: Plănuiesc să-mi aduc şi familia aici! Este o oportunitate bună aici în România!

Reporter: Trimiţi jumătate din salariu familiei?

Asanka, şofer: Pot să trimit 80-85%, deoarece compania îmi asigură cazare şi mâncare!

Un exemplu de cât de bine se pot adapta lucrătorii asiatici la noi este Magie. În urmă cu 13 ani, venea din Filipine pentru a lucra ca bonă. Între timp, a trecut la munca de birou, într-o firmă din Bucureşti.

Magie Mamanta, muncitoare din Filipine: Am venit aici pentru oportunităţile pe piaţa muncii, pentru că la noi în ţară, în Filipine, ne confruntăm cu discriminare şi nu ne putem găsi joburi!

În fiecare zi, gândul îi este la băiețelul pe care l-a lăsat acasă, în grija bunicilor. Magie este asemenea sutelor de mii de mame din România, plecate în Spania și Italia, și ele pentru a le asigura un viitor mai bun copiilor rămași în țară. Poate de aceea, cei care o cunosc o tratează ca pe unul de-al lor.

Magie Mamanta, muncitoare din Filipine: Românii sunt foarte drăguţi, sunt generoşi şi buni. Au o inimă bună şi m-au tratat ca pe familia lor!

Yosef Peisakh, director agenţie recrutare muncitori din Asia: La fel ca şi românii care pleacă să muncească în alte ţări, vin şi asiaticii la noi, pentru un salariu mai bun, să asigure un trai mai bun familiilor lor!

În România sunt peste 140.000 de muncitori străini

Cererea de forţă de muncă este în continuare uriaşă, pentru că ai noştri pleacă, la rândul lor, în ţări mai bogate, care oferă salarii mai mari decât la noi.

Reporter: Vor continua să vină muncitori asiatici în România?

Valeriu Nicolae, manager complex cazare asiatici: Cu siguranţă, da! În această economie, cetăţenii non-UE sunt indispensabili. Partea de Horeca in Romania ar muri fără sprijinul acestor cetăţeni.

Iar patronii români au înțeles că, dacă nu le oferă condiții civilizate muncitorilor străini, ei vor ocoli România. Aşa au apărut aceste ansambluri rezidenţiale, pline cu cetăţeni din Nepal, Sri-Lanka, India sau Pakistan. Valeriu Nicolae este managerul unui asemenea cartier unde îşi duc traiul peste 2.000 de străini. Stau câte patru în cameră, dar au baia lor privată, bucătărie şi pază în permanenţă. Iar lenjeria le este schimbată la fiecare trei zile.

Valeriu Nicolae, manager complex cazare asiatici: În complex sunt circa 100 de camere, complexul este monitorizat în interior şi exterior. Putem oricând să vizualizăm eventuale neconformităţi.

6 euro pe zi îi costă pe patroni cazarea unui muncitor în cămine

În România, asiaticii câştigă, în medie, 500-600 de euro pe lună. De trei, chiar patru ori mai mult decât la ei în ţară.

Yosef Peisakh, director agenţie recrutare muncitori din Asia: Sunt serioşi, sunt vorbitori de limbă engleză, sunt determinaţi să trimită bani acasă, se poate baza pe ei.

Reporter: În ce domenii lucrează?

Yosef Peisakh, director agenţie recrutare muncitori din Asia: În toate domeniile! Construcţii, Horeca, industria uşoară, grea, bone, menajere.

Odată cu intrarea României în Air-Schengen, a apărut un fenomen care le dă bătăi de cap patronilor. Angajaţii lor asiatici au început să plece în număr tot mai mare către vest, deşi ştiu că dacă sunt prinşi că depăşesc termenul legal de şedere sunt expulzaţi.

