La ora 8 dimineaţa s-a dat startul plăţilor pentru taxele şi impozitele din 2025. La Suceava, unii au venit chiar înainte de deschiderea ghişeelor.

"Am zis ia să încerc la primărie, poate am noroc să plătesc să-mi iau de grijă". "Am fost al doilea". "În jur de 7.20. De obicei fac aşa. Îmi plătesc toate dările la început de an". "Ca un cetăţean normal venim în prima perioadă a anului să ne plătim taxele şi impozitele deoarece noi vrem străzi, vrem curăţenie, vrem iluminat public", spun oamenii.

Românii au luat cu asalt ghişeele din ţară pentru plata taxelor şi impozitelor

Vezi și

Mulţi se grăbesc să îşi plătească dările ca să facă şi economie. Cei care achită impozitul până la finalul lunii martie beneficiază de o reducere de 10 la sută. Fix procentul cu care au şi crescut taxele în acest an.

"Valoarea taxelor faţă de anii trecuţi are o creştere impusă de legislaţie, adică 10,4 la sută, care e indicată de inflaţia aferentă anului bugetar anterior fiscal", a declarat Irina Vasilciuc - administrator public al municipiului Suceava.

Mulţi suceveni au ales să vină să-şi plătească dările la stat chiar din prima zi, aici la ghişeele din cadrul Primăriei. Însă, pentru a evita timpii de aşteptare la coadă există şi varianta de plată online pe ghişeul.ro.

În primele trei ore ale zilei, peste 250 de suceveni şi-au plătit taxele la ghişeu şi 120 în online.

Anul trecut, 70 la sută dintre gălăţeni au ales să-şi plătească taxele la ghişeele virtuale.

"La data de azi, în primele 3 zile ale anului au plătit deja 3 mii de contribuabili pentru ghişeul.ro", a declarat Daniel Stadoleanu, director taxe și impozite Galaţi.

Cu toate acestea, mulţi contribuabili s-au prezentat de dimineaţă la ghişee.

"Nu, noi suntem obişnuiţi să stăm aici şi în prima zi întotdeauna am fost aici la plată", spun oamenii.

Şi mulţi bucureşteni s-au trezit cu noaptea în cap să achite dările pentru noul an.

"Pentru că am vrut să mă bucur de aerul de afară şi de asta am ales modalitatea asta de plată. Şi pentru că anul ăsta mi-am propus să stau mai mult printre oameni, mai puţin pe calculator", a declarat un bucureştean.

Cozi s-au format de dimineaţă şi la ghişeele din Botoşani. Noile majorări i-au luat prin surprindere pe unii oameni.

"Vedem acolo dacă ne ajung banii. Dacă nu, dau cât pot", spun oamenii.

Forfotă mare a fost de dimineaţă şi la Direcţia Economică din Buzău.

Dările la stat pot fi achitate şi la terminalele POS instalate la sediile unităţilor Trezoreriei Statului, cu cardul.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Plătiţi online taxele şi impozitele, ca să evitaţi cozile de la ghişeu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰