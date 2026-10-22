Românii vor putea adopta o oaie, un pom fructifer sau un stup de albine și vor primi periodic produse precum brânză, fructe, gemuri ori miere, printr-un program pregătit de platforma Hambar. Proiectul, care ar urma să fie testat până în noiembrie, le-ar permite consumatorilor să plătească în avans pentru produsele pe care le vor primi în lunile următoare, scrie Economica.net .

Românii vor putea adopta o oaie sau un pom fructifer. Programul prin care primesc brânză și fructe acasă - Sursa: Profimedia

Hambar a fost lansată de Alin Șerban, fondatorul platformei de livrări EuCeMananc, devenită ulterior Tazz, și de Călin Costinaș, fost director executiv adjunct al Profi. Platforma conectează micii producători locali cu persoanele care vor să cumpere direct de la aceștia, fără intermediari și fără ca Hambar să dețină stocuri proprii.

Cum va funcționa adopția unei oi sau a unui pom fructifer

Potrivit lui Alin Șerban, utilizatorii vor putea alege un animal sau un pom identificat individual și vor plăti în avans pentru o anumită cantitate de produse. De exemplu, cineva care adoptă o oaie va putea primi brânză timp de șase luni, în funcție de cantitatea stabilită la început. Același principiu ar urma să fie aplicat pomilor fructiferi și stupilor de albine, de la care clienții vor putea primi fructe, gemuri sau miere.

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Programul ar urma să fie extins anul viitor, după testarea primelor adopții. Hambar intenționează să permită și oferirea acestora drept cadou.

Inițiativa urmărește să le ofere micilor producători acces la finanțare înainte de obținerea produselor. Banii încasați în avans i-ar putea ajuta să acopere costurile pentru creșterea animalelor, cultivarea fructelor și legumelor sau procurarea ingredientelor necesare preparării conservelor tradiționale.

Platforma funcționează ca o piață online în care producătorii își listează marfa, stabilesc singuri prețurile și cantitățile disponibile, apoi pregătesc comenzile și le expediază direct cumpărătorilor. Produsele pot fi livrate atât în România, cât și în alte țări din Uniunea Europeană.

Modelul este destinat inclusiv producătorilor care nu pot livra volumele cerute de marile lanțuri de magazine sau nu au acces la rafturile supermarketurilor. Oferta poate varia în funcție de sezon și de cantitățile disponibile, fără ca producătorii să fie obligați să își transforme activitatea artizanală într-una industrială.

Peste 200 de producători români, listaţi pe platforma Hambar

În prezent, pe Hambar sunt listați peste 200 de producători români, cu mai mult de 4.000 de produse, grupate în zece categorii. Compania își propune ca, în următoarele șase luni, să ajungă la peste 600 de producători și 10.000 de produse.

Oferta include alimente tradiționale, lactate, produse din pește, miere, dulcețuri și conserve, dar și combinații mai puțin obișnuite, precum miere cu trufe, dulceață de arpagic cu afine sau brânzeturi maturate cu lavandă și matcha.

La lansare, Hambar a anunțat și parteneriate cu eMAG, care permite autentificarea prin contul propriu și oferă beneficii asociate programului Genius, și cu Salt Bank, desemnată banca oficială a platformei.

Prin marketplace și viitorul program de adopții, fondatorii urmăresc să faciliteze accesul consumatorilor la produse locale și să le ofere micilor producători o modalitate suplimentară de a-și finanța și vinde producția.